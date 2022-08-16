158公分 VS 190公分！朴真珠和李光洙合拍廣告展現「最萌身高差」，兩人還戴著超可愛頭套！

今日（16日），經紀公司 ANDMARQ 娛樂公開朴真珠在廣告拍攝現場的幕後花絮照。

公開的照片中，朴真珠身穿色彩鮮豔的衣服，散發著活潑可愛的魅力，還展現各種符合廣告概念的表情和姿勢。



這個廣告是朴真珠和李光洙一起進行拍攝，日前她也在 IG 上傳多張照片，並寫下：「和無法在同一個鏡頭中捕捉到的親切的光洙前輩，尷尬尷尬！」因為...朴真珠的身高是158公分，李光洙是190公分，兩人的身高差距真的非常大，朴真珠還站在木箱上 XD 此外，兩人還戴著裝有飯的碗的頭套，李光洙投入自拍，而朴真珠露出呆萌的表情，形成鮮明的對比。

朴真珠最近在《玩什麼好呢》誕生的限定女子團體 WSG Wannabe 活動圓滿結束後，也出演KBS新劇《說出你的願望》和 wavve 原創《危機的X》，,持續進行著不間斷的活動。



而李光洙在今年拍攝了《殺人者的購物目錄》後，也有拍攝綜藝！與劉在錫＆少女時代俞利的《韓星地帶：逃脫任務》將在9月8日上線；此外他也將和劉在錫＆金軟景加盟 Netflix 新綜藝《Korea No.1》。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞