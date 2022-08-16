《緊急迫降》任時完反派演技讓公司急發文「他不會傷害人」！金南佶被專業人士大讚超帥超專業！

電影《緊急迫降》集結了華麗卡司宋康昊、全道嬿、李秉憲、金南佶、任時完、金素珍與朴海俊等，在台上映票房已將近千萬。除了緊張的故事情節，這些演員們的演技也不在話下，其中老么任時完以及金南佶在本劇中的演出非常出色，除了獲得好評外，兩人在拍攝前的準備也相當用心。

《緊急迫降》中任時完飾演一位發起恐攻事件的犯人，就如同大家平常所看到的他一樣，片中的任時完也是有著乖乖牌的外表，擁有高學歷博士學位，還在一家藥品公司任職組長，穿上西裝看起來與一般上班族無異，但當他一問空姐「哪班飛機最多人搭乘」的時候，開始讓人覺得有點毛毛的。後來他更用特殊手段避開了安檢，將不該帶上飛機的東西成功隨身攜帶上機，以完成他的計畫。



由於任時完的反派演技太逼真，讓經紀公司擔心觀眾們產生反感，還在FB上發文聲明「任時完演員是不會傷害人的喔！只會攻擊你的心〜」而任時完在劇中的角色設定在國外求學生活，必須說著一口流利的英語，於是他也在拍攝前要求自己的英文發音務必流利，所以片中出現他的恐攻預告影片可聽出非常完美的英語發音。



另一位受到專業人士稱讚的是「比真正的機長還像機長」的金南佶。金南佶在劇中飾演這架飛機的副機長，因機長出了狀況而他必須扛起負責這架飛機起降與機上乘客安全的重大任務。金南佶私下學習飛行模擬訓練，甚至對於飛機的著陸流程與其他系統也進行深入的了解，他認為「若眼睛不用看就知道按鍵位置」可以讓人看起來更專業，因此讓訓練中心的專業人士們對他留下深刻印象。



機長除了操作按鍵的動作必須流暢專業外，在機上的廣播以及對塔台的溝通也是很重要的，金南佶同樣努力學習飛行專業用語，也錄下了實際上機長的英文導覽說明，力求自己也說出一樣的英語發音，讓業界相關人士大讚完美！攝影棚內的金南佶，穿上了機長制服以及流利的口語與操作動作，根本就是現任的機長了！



《緊急迫降》描述一架原定飛往夏威夷的客機，遭遇恐怖攻擊後讓機上的乘客頓時陷入恐慌，而為了在燃料耗盡前尋求緊急迫降的地點，卻是一件非常艱鉅的任務。全台現正熱映中。



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