《黑話律師》收視刷新高！盤點《黑話律師》李鍾碩「演技封神」瞬間，被大讚代表作再+1

Disney+韓劇《黑話律師》目前播出到第六集，收視率再度刷新自身紀錄超越10%，李鍾碩、潤娥火花滿滿，特別是李鍾碩演技爆好評，每一集都展現「瘋狂演技」，不只看他飾演的朴昌浩黑化成「天才騙子」，眼神表情的變化彷彿就是Big Mouse本人，結尾反轉更是讓人狂起雞皮疙瘩啊～看李鍾碩躍升成為監獄老大，每一幕都在拍手讚嘆太、會、演、了，韓劇界真的不能沒有李鍾碩！以下盤點本週精彩亮點：







亮點1：朴昌浩交出毒品名單！贏下與孔代表的賭局

朴昌浩與孔之勳代表（楊慶元 飾演）做出打賭，他被要求交出Big Mouse毒品客戶名單，而實際上，孔代表為了測試朴昌浩與崔市長，偷偷給崔市長假名單。但當朴昌浩見到慌亂的市長時，明白了某天收到的塔羅牌上面的名單才是真實的，因此成功贏了賭注。李鍾碩與楊慶元之間的「諜對諜」賭注太精采，各種小眼神變化都可以看出兩人滿滿的內心戲，讓人都跟著捏把冷汗！





亮點2：監獄大哥VS.老婆傻瓜！朴昌浩面對薇瑚立刻變柔軟

成功贏了賭注之後，朴昌浩成為了監獄中的大哥，妻子薇瑚（潤娥 飾演）聽到老公昌浩的所作所為之後，內心開始有些撼動，但一直相信也力挺老公的薇瑚，決定要參與監獄志工，親口聽到老公朴昌浩解釋清楚！進到監獄見到老公本人後，朴昌浩一五一十的向薇瑚說出實情，他暗地裡受到Big Mouse的幫助，也必須證實自己的價值來保住性命，面對老婆薇瑚，昌浩連眼神都變得柔軟。



亮點3：朴昌浩「黑化報復」！威脅韓博士超凶狠

朴昌浩開始報復當初威脅自己的VIP，韓博士是他首要下手的目標，他希望韓博士在開庭時主動招供承認罪行，並威脅他，背叛的下場就是死路一條，讓韓博士嚇得立刻同意。



亮點4：被背叛？演戲？朴昌浩詭異笑容代表什麼？

VIP們準備保外就醫並接受庭審，沒想到原來會員們知道韓博士準備背叛他們、在庭上招供，於是聯手讓監獄長繼續韓博士留在監獄裡，不只如此，連黑道梁會長都背叛朴昌浩。但看到VIP們大搖大擺走出監獄，朴昌浩忍不住大笑：「你們都被耍了，這群白痴。」超詭異的笑容讓人狂起雞皮疙瘩，其實朴昌浩早就另有計畫，安排了一齣精彩騙局？



亮點5：小跟班真的有鬼？「他」知道真正的Big Mouse是誰

第7集預告，郭東延飾演的傑利成為了關鍵要角，傑利似乎知道真正的Big Mouse是誰，而且一直暗中觀察朴昌浩，究竟傑利在打什麼算盤？還是他其實就是Big Mouse？又是煎熬等待更新的一週啊！

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