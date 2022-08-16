《紧急迫降》任时完反派演技让公司急发文「他不会伤害人」！金南佶被专业人士大赞超帅超专业！

电影《紧急迫降》集结了华丽卡司宋康昊、全道嬿、李秉宪、金南佶、任时完、金素珍与朴海俊等，在台上映票房已将近千万。除了紧张的故事情节，这些演员们的演技也不在话下，其中老么任时完以及金南佶在本剧中的演出非常出色，除了获得好评外，两人在拍摄前的准备也相当用心。

《紧急迫降》中任时完饰演一位发起恐攻事件的犯人，就如同大家平常所看到的他一样，片中的任时完也是有著乖乖牌的外表，拥有高学历博士学位，还在一家药品公司任职组长，穿上西装看起来与一般上班族无异，但当他一问空姐「哪班飞机最多人搭乘」的时候，开始让人觉得有点毛毛的。后来他更用特殊手段避开了安检，将不该带上飞机的东西成功随身携带上机，以完成他的计画。



由於任时完的反派演技太逼真，让经纪公司担心观众们产生反感，还在FB上发文声明「任时完演员是不会伤害人的喔！只会攻击你的心〜」而任时完在剧中的角色设定在国外求学生活，必须说著一口流利的英语，於是他也在拍摄前要求自己的英文发音务必流利，所以片中出现他的恐攻预告影片可听出非常完美的英语发音。



另一位受到专业人士称赞的是「比真正的机长还像机长」的金南佶。金南佶在剧中饰演这架飞机的副机长，因机长出了状况而他必须扛起负责这架飞机起降与机上乘客安全的重大任务。金南佶私下学习飞行模拟训练，甚至对於飞机的著陆流程与其他系统也进行深入的了解，他认为「若眼睛不用看就知道按键位置」可以让人看起来更专业，因此让训练中心的专业人士们对他留下深刻印象。



机长除了操作按键的动作必须流畅专业外，在机上的广播以及对塔台的沟通也是很重要的，金南佶同样努力学习飞行专业用语，也录下了实际上机长的英文导览说明，力求自己也说出一样的英语发音，让业界相关人士大赞完美！摄影棚内的金南佶，穿上了机长制服以及流利的口语与操作动作，根本就是现任的机长了！



《紧急迫降》描述一架原定飞往夏威夷的客机，遭遇恐怖攻击后让机上的乘客顿时陷入恐慌，而为了在燃料耗尽前寻求紧急迫降的地点，却是一件非常艰巨的任务。全台现正热映中。



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