朴敏英新劇定檔啦！《月水金火木土》釋出女神個人海報化身「婚姻契約大師」預計在下個月正式開播～

【9月新劇】歐逆總是有辦法讓大家眼睛為之一亮啊！造型太美了～～～。

tvN 全新水木劇《月水金火木土》（每週三、四播出）今天公開了女主角朴敏英的個人海報，並確定本劇定檔於9月21日開播。

《月水金火木土》講述崔尚恩（朴敏英 飾）為了過上完美的單身生活而成為「婚姻契約大師」，週一、三、五與神秘的長期客戶鄭智鎬（高庚杓 飾）在一起，週二、四、六則與新客戶大明星姜海鎮（金宰永 飾）合作，展開一場轟轟烈烈的浪漫愛情喜劇。



海報中寫著「當你突然需要婚姻的瞬間，提供給完美非婚人士的秘密解決方案」，朴敏英一手拿著鑽戒盒，一手則是顧客名單，符合客戶需求的「完美嬌妻」就是她將挑戰的全新形象！



朴敏英所飾演的崔尚恩從出生就維持著完美的形象，擁有超強的判斷力和處理各項事務的能力，最終在人生的道路上選擇了這項「特別的職業」，總能夠消化各種角色、引領愛情喜劇風潮的朴敏英，這一次同樣讓人非常期待！



本劇由《百日的郎君》、《我的室友是九尾狐》、《老頑固實習生》的南成宇導演與河久丹編劇合作打造，預計在9月21日晚間 22:30 首播。

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