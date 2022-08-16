朴敏英新剧定档啦！《月水金火木土》释出女神个人海报化身「婚姻契约大师」预计在下个月正式开播～

【9月新剧】欧逆总是有办法让大家眼睛为之一亮啊！造型太美了～～～。

tvN 全新水木剧《月水金火木土》（每周三、四播出）今天公开了女主角朴敏英的个人海报，并确定本剧定档於9月21日开播。

《月水金火木土》讲述崔尚恩（朴敏英 饰）为了过上完美的单身生活而成为「婚姻契约大师」，周一、三、五与神秘的长期客户郑智镐（高庚杓 饰）在一起，周二、四、六则与新客户大明星姜海镇（金宰永 饰）合作，展开一场轰轰烈烈的浪漫爱情喜剧。



海报中写著「当你突然需要婚姻的瞬间，提供给完美非婚人士的秘密解决方案」，朴敏英一手拿著钻戒盒，一手则是顾客名单，符合客户需求的「完美娇妻」就是她将挑战的全新形象！



朴敏英所饰演的崔尚恩从出生就维持著完美的形象，拥有超强的判断力和处理各项事务的能力，最终在人生的道路上选择了这项「特别的职业」，总能够消化各种角色、引领爱情喜剧风潮的朴敏英，这一次同样让人非常期待！



本剧由《百日的郎君》、《我的室友是九尾狐》、《老顽固实习生》的南成宇导演与河久丹编剧合作打造，预计在9月21日晚间 22:30 首播。

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