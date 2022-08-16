《請回答1988》友情售後超讚！李東輝&鄭好娟+柳俊烈+惠利，兩隊CP同伴聽演唱會

美國歌手Billie Eilish時隔4年再次在韓國開唱，吸引了不少韓國本土的明星藝人前去。

在Billie Eilish演唱會的觀眾席上，歌迷們拍到了李東輝&鄭好娟、柳俊烈&惠利這兩對情侶的身影，4人一起去聽了演唱會。 李東輝、惠利和柳俊烈曾經一起主演過大熱韓劇《請回答1988》，是雙門洞Line中的鄰居兼好友，這部戲不僅讓他們3人成了好友，惠利和柳俊烈也彌補「狗善CP」迷們破碎的心，戲外發展成了真的情侶。





而惠利和鄭好娟私下也是好閨蜜。 兩人不僅同齡，還都是跨界演員中的佼佼者，惠利是愛豆出身，鄭好娟是模特出身，兩人都憑藉不俗的演技在影視劇圈闖出了明堂。 去年10月，鄭好娟亮相《劉QUIZ》時拿到了獎金，她就爽快地把這筆錢當做零用錢送給了惠利，惠利還在IG上發文感謝，大讚好友大方又帥氣。 這則消息看得網友們好奇不已，這兩人怎麼就變成了閨蜜呢？ 雖然她們沒有正面回應如何相識，但廣大網友都猜測是李東輝介紹她倆認識的，畢竟「雙門洞Line」的友誼可是從戲裡延續到了戲外。



相差9歲的李東輝和鄭好娟在2015年底公開認愛，至今已經交往邁入第7年，但是兩人愛得相當低調，從沒有在IG放上兩人合照或對方的照片。 鄭好娟斬獲美國演員工會獎時，李東輝也首次破例PO女友照片，他在IG限時動態幫對方P上了一個金牌，笑翻全網。



而惠利和柳俊烈在《請回答1988》結束後也陷入了熱戀，從2017年認愛之後低調穩定地交往多年，這一對CP從劇中走向了劇外，彌補了電視劇的遺憾，成為「狗善黨」的春天。



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