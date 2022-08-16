IU花了10年實現「大跳躍」！首個個唱曾擔心：餘票超多ㅠㅠ如今...一票難求！

從演唱會剩票，到43萬人同時在線求票，IU花了10年的時間。

近些年IU事業風生水起，上半年以演員身份攜《嬰兒轉運站》站上坎城影展引來國際媒體關注，這兩日又官宣9月17、18日在首爾奧林匹克主競技場舉辦個人演唱會「The Golden Hour：在橙色太陽下」，成為首位在這個場地開個唱的韓國女歌手。要知道奧林匹克主競技場是所有韓國歌手的夢想，觀眾座席有6萬多個，最多能容納10萬名觀眾，是韓國最大的賽場。 站上這個舞台就說明了IU無論是票房號召力、人氣、影響力都已是巔峰。



事實證明IU的確是韓國SOLO女歌手中的第一人，據悉演唱會11日晚間開放售票，不到一天時間就被搶空，沒買到票的粉絲們不放棄，仍然在線等候，最高紀錄居然有43萬人在線上排隊等待其他人取消訂票。



誰也沒想到10年前，也就是2012年時IU曾經為演唱會剩下許多位置而苦惱。 當時IU的首場個唱+全國巡演安可演唱會舉辦在即，她錄製了《Happy Together》節目，當其他嘉賓問及演唱會售票狀況時，IU表示還剩下不少票，非常擔心。 而10年之後的現在，兩場演唱會8.8萬張票輕鬆售罄。 有粉絲翻出2010年IU在網上的留言，當時她稱唱滿全場至少要有20首歌曲，現在的她主打歌、經典歌實在太少了。 10年後的今日，IU有了可以說「我有很多經典歌曲了」的底氣。



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