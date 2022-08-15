《分手的決心》獲選代表韓國前進奧斯卡外語片！勝過《緊急迫降》《嬰兒轉運站》《韓山島海戰》的原因

在第75屆坎城影展獲得最佳導演獎的作品《分手的決心》，正式受邀參與多倫多國際電影節與紐約電影節後，更被選定代表韓國參與第95屆奧斯卡金像獎，讓全世界觀眾又再度關注這部由朴贊郁導演繼《下女的誘惑》後相隔6年再度推出的大螢幕作品。

《分手的決心》描述一宗爬山高手墜崖身亡的命案，偵辦此案的刑警海俊（朴海日飾）與死者太太瑞萊（湯唯飾）在調查的過程中兩人在情感上所發生的微妙變化，是搜查劇又同時是愛情劇。細節的鋪陳讓許多觀眾與名人們都直呼要多看幾次才能參透。本片在正式上映前在坎城影展首度公開，當時就已獲得場內場刊最高分，也獲得海外觀眾好評。而在韓國上映至今，也因許多觀眾們的反覆觀看，票房仍在長期上升中。



《分手的決心》也即將正式受邀參加9月8日開幕的第47屆的多倫多國際電影節以及9月30日開幕的第60屆的紐約電影節，證明此作品在國際上的確大受矚目，朴贊郁導演也將親自參與這兩個電影節，與海外的觀眾們見面。而在日前《分手的決心》更被選為代表韓國參與本屆奧斯卡金像獎角逐國際長篇電影，韓國電影振興委員會表示，除了考量到電影本身的藝術性以外，當然也考慮到導演的知名度、作品性以及導演實力，還有在北美市場大受歡迎的可能性。在許多今年的大作如《緊急迫降》《嬰兒轉運站》《韓山島海戰》之中，最終選擇了《分手的決心》代表韓國前進奧斯卡。



《分手的決心》除了參與許多大家熟知的大型國際電影節外，更有紐西蘭與澳洲的韓國電影節，在海外各地突破語言的隔閡引發全球觀眾們的討論，也期待這部作品在奧斯卡金像獎也能大放異彩。



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