這是拿錯劇本了嗎～《今日的網漫》當摩托車衝過來，竟是金世正抱南潤壽躲開XD

男女主角竟然調換～這段情節太可愛了啦XDD

《今日的網漫》13日播出的第6集有個場面特別備受討論，即兩位新人編輯溫心（金世正 飾）與具俊英的（南潤壽 飾）的互動。

金世正在《今日的網漫》扮演柔道選手出身的「大力女」溫心，第一集就徒手摔人、壓制人，後續還背起南潤壽飾演的具俊英，力量十分驚人。上週播出的第5集，溫心和具俊英比賽跑，溫心比較早到達，當她捲起褲管更是驚呆了具俊英，因為她是綁著負重沙包跑啊！



第6集溫心不僅自告奮勇幫具俊英搬100本漫畫書，在一部摩托車從旁呼嘯而過時──竟是溫心一把將具俊英拉近自己躲開！熟悉的愛情劇場景，男女主角角色竟然打破刻板印象調換了？被這樣一抱的具俊英，也彷彿一般的愛情劇女主角一樣，撫著心臟覺得小鹿亂撞。



不僅具俊英「心空」，一些網友也紛紛YouTube及Naver TV該片段下留言表示心動。留言如：「具俊英遇上溫心怎麼可能不心動呢？鐵壁漫漫融化了呢！」「可能是因為陰影所以一開始比較冷漠，遇上溫心內心應該會被療癒～」「兩個人化學反應爆發啊～好激動～」「（南潤壽）在《戀慕》非常顯眼，愛情劇演起來～」「南潤壽好可愛！」

當然也有人吐槽這場面太老哏：「電視劇就是這樣，路那麼寬（摩托車）偏偏向男女主角騎過來。」另外也有人似乎是站另一個男主角石智亨（崔丹尼爾 飾）那邊：「男主角不是崔丹尼爾嗎？」「可是原作溫心喜歡石智亨，只把具俊英當同事。」劇情裡，石智亨本人也很好奇溫心與具俊英是不是有什麼啊！



順帶一提，第6集主旨大概是闡述「新人漫畫家的墳墓」權編輯（梁炫民 飾）導致具瑟兒病倒，但權編輯也不是一開始就如此勢利，Neon網漫也需要他的業績才能生存。



下集第7集預告，Neon網漫就要從Neon主頁上消失，總編張萬哲（朴浩山 飾）想辦法說服高層保留，具俊英助了力。除了這個危機以外，溫心撞見了羅康南和其他漫畫公司的編輯見面，訝異且心寒。要知道，羅康南所畫的《九尾狐公主》是Neon網漫點閱第一的作品啊！

更曲折的是，溫心對漫畫家助手任東希的善意，演變成了任東希對指導中的新人漫畫家申大陸（金道勳 飾）的惡意……

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