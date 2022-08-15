《分手的决心》获选代表韩国前进奥斯卡外语片！胜过《紧急迫降》《婴儿转运站》《韩山岛海战》的原因

在第75届坎城影展获得最佳导演奖的作品《分手的决心》，正式受邀参与多伦多国际电影节与纽约电影节后，更被选定代表韩国参与第95届奥斯卡金像奖，让全世界观众又再度关注这部由朴赞郁导演继《下女的诱惑》后相隔6年再度推出的大萤幕作品。

《分手的决心》描述一宗爬山高手坠崖身亡的命案，侦办此案的刑警海俊（朴海日饰）与死者太太瑞莱（汤唯饰）在调查的过程中两人在情感上所发生的微妙变化，是搜查剧又同时是爱情剧。细节的铺陈让许多观众与名人们都直呼要多看几次才能参透。本片在正式上映前在坎城影展首度公开，当时就已获得场内场刊最高分，也获得海外观众好评。而在韩国上映至今，也因许多观众们的反覆观看，票房仍在长期上升中。



《分手的决心》也即将正式受邀参加9月8日开幕的第47届的多伦多国际电影节以及9月30日开幕的第60届的纽约电影节，证明此作品在国际上的确大受瞩目，朴赞郁导演也将亲自参与这两个电影节，与海外的观众们见面。而在日前《分手的决心》更被选为代表韩国参与本届奥斯卡金像奖角逐国际长篇电影，韩国电影振兴委员会表示，除了考量到电影本身的艺术性以外，当然也考虑到导演的知名度、作品性以及导演实力，还有在北美市场大受欢迎的可能性。在许多今年的大作如《紧急迫降》《婴儿转运站》《韩山岛海战》之中，最终选择了《分手的决心》代表韩国前进奥斯卡。



《分手的决心》除了参与许多大家熟知的大型国际电影节外，更有纽西兰与澳洲的韩国电影节，在海外各地突破语言的隔阂引发全球观众们的讨论，也期待这部作品在奥斯卡金像奖也能大放异彩。



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