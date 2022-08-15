少女時代〈Forever 1〉MV中15週年Logo涉嫌抄襲東京迪士尼，導演發文道歉

唉……

「韓流女帝」少女時代15週年推出正規七輯《FOREVER 1》，主打歌〈FOREVER 1〉MV於8月5日公開，網友紛紛留言表達對歌曲與MV的喜愛，MV也於29小時短短時間破千萬觀看。



豈知，12日開始有日本網友在Twitter上發文質疑MV中的15週年Logo抄襲了東京迪士尼樂園15週年的Logo，和園區內的Logo雕塑更是雷同。此推文高達千則轉推。



此事傳到韓國，韓國網友批判SM娛樂「明明很有錢卻抄襲」、「已經不是第一次抄襲了」，認為這樣的抄襲非常明目張膽了也很丟臉。昨晚（14日）晚間MV導演申熙元（音譯）透過所屬工作室「storieswetell」IG帳號道歉：「連累到少女時代成員和SM娛樂，非常抱歉。」

「這次收到MV委託，從企劃、舞台設計到一個小道具全部都包辦，在這種情形下未經許可擅自借用了設計，對此感到羞愧且抱歉。」並承認在設計MV中的15週年Logo時，參考了多款設計卻沒有確認出處就直接沿用了。文末承諾未來在製作前會進行更澈底的調查，也再次向少女時代、SM及粉絲們道歉。

尚未知SM娛樂會如何處理此事，不過〈FOREVER 1〉MV仍能照常收看且觀看率持續增加中，逼近2500萬觀看，甚至目前還是南韓、台灣及香港等YouTube分區音樂排行前三名。

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