陸星材退伍後以MBC漫改劇《金湯匙》回歸小螢幕！平時愛開玩笑的他因為角色「必須忍著」，覺得這一點最辛苦

於等到陸星材的新作品！還是由人氣網漫《金湯匙》改編的電視劇～

將接檔《黑話律師》於下月（9月）首播的MBC新金土劇（週五、六）《金湯匙》，改編自2018年結束連載的同名人氣網漫。描述出生在貧困家庭的孩子，偶然獲得金湯匙，與出生在有錢人家的朋友改變命運，成為「後天型」富二代的人生故事。

由《又，吳海英》、《愛上變身情人》、《戀慕》宋賢旭導演執導，《冬季戀歌》、《新娘18歲》、《總理與我》尹恩景編劇執筆，陸星材、鄭采娟、李鍾元、妍雨等演員主演，日前公開劇本閱讀現場。

這是陸星材於去年底（2021年）退伍後首部回歸小螢幕的作品，並在劇中飾演男主角「李承天」。出生窮人家的他，父親從早到晚畫漫畫，卻不見發表，靠媽媽養活全家。羡慕有錢的朋友黃泰勇（李鍾元 飾）富裕的家境，從擺地攤的老婆婆手中用100韓元買了一支金湯匙，並用金湯匙到泰勇家吃過3次飯後，真的與他調換家庭。

陸星材表示，李承天這個角色真的有很多怨恨、很多傷痛，非常可憐。之後利用金湯匙改變人生，對自己受過的屈辱進行報復，是一部擁有痛快、有趣元素的作品。而他覺得最辛苦的一點，就是因為角色有太多傷痛了，本來很愛開玩笑的他只能忍著。







在最新公開的劇照中，可以分別看到陸星材穿著超商制服、手拿「金湯匙」，以及貴氣十足、坐在西餐廳裡的模樣，從休閒到正裝都完美消化。

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