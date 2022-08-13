朴恩斌竟然有這麼多CP搭檔！誰是你心目中最適合她的「國民女婿」呢♥

2022年最大黑馬神劇非《非常律師禹英禑》莫屬，朴恩斌以精湛的演技演活了「自閉症天才律師」禹英禑。

朴恩斌和姜泰伍飾演的李濬浩是官配，被觀眾們親切的稱為「鯨魚CP」，可愛的朴恩斌被視為「國民女兒」，姜泰伍也被認為是「國民女婿」。



其實朴恩斌還和不少男明星搭檔過，在你的心目裡，誰才是「國民女婿」呢？

俞承豪《求婚大作戰》

朴恩斌和俞承豪的緣分要追溯到童星時期，《求婚大作戰》更是兩人三搭的作品，從校服到婚紗，他倆相當符合戲中青梅竹馬的設定，據說戲中有些吻戲還是零NG的完成，默契度十足！作為目前和朴恩斌合作次數最多的男明星，俞承豪「國民女婿」的呼聲頗高。



路雲《戀慕》

這部戲裡朴恩斌實現了演技的突破，女扮男裝代替死去的世子哥哥活在宮中，並和世子的老師「鄭至韻」（路雲 飾）演繹了一段纏綿愛戀，身高190cm+的路雲和朴恩斌站在一起超萌身高差足以打動人。



金旻載《喜歡布拉姆斯嗎》

罕見的朴恩斌長髮造型，不再是可愛甜美，而是溫柔清新。 朴恩斌和金旻載飾演的「蔡頌雅」和「朴俊詠」都是內斂的性格，因此羅曼史並非轟轟烈烈，而是細膩如微風一般，以潤物細無聲的方式逐漸滲透。 金旻載也是「國民女婿」中呼聲較高的一位，和「女兒」的顏值、氣質超級般配。



南宮珉《Stove League》

眾所周知南宮珉幾乎不演有LOVELINE的戲份，因此朴恩斌雖然是女一號，卻和南宮珉沒有擦出愛的火花，但並不妨礙兩人同框時很有化學反應。



延宇振《理判事判》

朴恩斌在劇中飾演職業女強人、法官「李靜珠」，和延宇振扮演的法官「史以賢」從互相看不順眼到深愛。 不過因為該劇是律政劇，劇情多以律師、法官、檢察官的故事展開，兩人並未有過多的親密戲，但每次互動時還是很甜蜜。



李帝勳《秘密之門》

朴恩斌的世子嬪「惠慶宮洪氏」的扮相非常優雅端莊，和李帝勳扮演的世子「李愃」站在一起就是一幅古典名畫。 因身居高位，且和「英祖」（韓石圭 飾）的理念不一致，兩人的身上總是瀰漫著隱忍和不安，氛圍感拉滿，無論是演技還是顏值都是絕配。



孫承源《青春時代》

大大咧咧卻非常有人緣的「宋智媛」（朴恩斌 飾）和大學同學兼朋友「林聖旻」（孫承源 飾）是一對歡喜冤家，兩人的相處恣意、隨性，似乎根本不把對方當做異性，可是有時候確實又帶著一點點悸動，有種友達以上、戀人未滿的氛圍。 每次看到他倆的互動，都會笑出豬叫聲。



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