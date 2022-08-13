陆星材退伍后以MBC漫改剧《金汤匙》回归小萤幕！平时爱开玩笑的他因为角色「必须忍著」，觉得这一点最辛苦

於等到陆星材的新作品！还是由人气网漫《金汤匙》改编的电视剧～

将接档《黑话律师》於下月（9月）首播的MBC新金土剧（周五、六）《金汤匙》，改编自2018年结束连载的同名人气网漫。描述出生在贫困家庭的孩子，偶然获得金汤匙，与出生在有钱人家的朋友改变命运，成为「后天型」富二代的人生故事。

由《又，吴海英》、《爱上变身情人》、《恋慕》宋贤旭导演执导，《冬季恋歌》、《新娘18岁》、《总理与我》尹恩景编剧执笔，陆星材、郑采娟、李钟元、妍雨等演员主演，日前公开剧本阅读现场。

这是陆星材於去年底（2021年）退伍后首部回归小萤幕的作品，并在剧中饰演男主角「李承天」。出生穷人家的他，父亲从早到晚画漫画，却不见发表，靠妈妈养活全家。羡慕有钱的朋友黄泰勇（李钟元 饰）富裕的家境，从摆地摊的老婆婆手中用100韩元买了一支金汤匙，并用金汤匙到泰勇家吃过3次饭后，真的与他调换家庭。

陆星材表示，李承天这个角色真的有很多怨恨、很多伤痛，非常可怜。之后利用金汤匙改变人生，对自己受过的屈辱进行报复，是一部拥有痛快、有趣元素的作品。而他觉得最辛苦的一点，就是因为角色有太多伤痛了，本来很爱开玩笑的他只能忍著。







在最新公开的剧照中，可以分别看到陆星材穿著超商制服、手拿「金汤匙」，以及贵气十足、坐在西餐厅里的模样，从休闲到正装都完美消化。

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