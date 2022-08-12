【分集劇情】《說出你的願望》僑萊為寶貝「兒子」留在醫院，委託人一句話將他瞬間惹哭（ep.2）

其實僑萊並不是品行惡劣的青年，只是從未感受到關愛與溫暖吧T^T

KBS水木劇《說出你的願望》講述人生陷於痛苦的危險青年在臨終關懷醫院幫人實現臨終願望的故事，第二集僑萊不情不願地與精靈團隊一起工作，沒想到第一位委託人就讓他破防......



*以下內容包含《說出你的願望》第2集關鍵劇情！



老人的心願

醫院裡的扁氏老人預計只剩一周生命，心願是回到曾經生活大半輩子的老房子度過最後時光。 姜泰植和尹僑萊拜託現任房主幫忙，泰植拖著受傷的腿在門口掃地、僑萊幫房主洗車，加上料理師的美味助攻，終於為老人爭取到一周時間。



尹僑萊的眼淚

醫院的大家招呼僑萊一起吃飯，他一邊裝酷拒絕一邊羨慕和樂融融的氣氛。 僑萊發現愛犬「兒子」一離開醫院就不舒服，只好再回到醫院借住。 僑萊帶老人和泰植、妍珠搬進房子，開車時一副滿不在乎的態度，還說患者反正活不了多久。 泰植教訓他卻反被問住：沒有人會為我的死難過，你又何必救我？



夜裡，僑萊問老人是否怕死、說自己更害怕活著，老人握著僑萊的手說感謝帶他過來。 僑萊也許是第一次體驗到被人感謝的溫暖，瞬間紅了眼睛、感慨萬千，叮囑老人有什麼需要務必告訴他。 僑萊想起老人說院中乾枯的柿子樹曾經結滿柿子，夜裡親手做了幾十個柿子模型掛到樹上。



妍珠對僑萊改觀

僑萊剛來醫院時車速過快，妍珠為躲閃摔了一身泥，生氣地把車子後視鏡一腳踢飛。 僑萊表示願意承擔洗衣費，妍珠出完氣也表示會出修理費，一聽到要1800萬韓元瞬間傻眼。

老人看到僑萊連夜變出的滿樹「柿子」，眼中綻放出光彩。 妍珠一開始以為僑萊是沒教養的暴發戶，現在覺他也沒那麼不可救藥。



ps.大家有發現嗎？ 飾演房主妻子慧珍的是《地獄公使》裡的「朴靜子」金信祿，飾演扁氏老人的是《還有明天》國家有功者「李永川」全茂松，泰植的街友之一則是《社內相親》的夏莉爸爸金光奎XD



下集預告裡，炒股失敗連累家人的慧珍似乎在寫遺言，僑萊說：「大嬸您不是很想活下去嗎？」 泰植問Sunny（朴真珠 飾）想實現什麼心願，妍珠藉著安慰病患講給僑萊聽：「痛就要大聲喊出來啊，這樣別人才能知道。」 最後僑萊說：「哪怕只有一次也好，真想變得幸福。」 《說出你的願望》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由遠傳friDay影音獨家跟播。



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