備受爭議的《安娜》將於今日晚間公開8集完整導演版！韓國電影導演協會聲援捍衛導演權益

Coupang Play於6月24日公開的劇集，由秀智、鄭恩彩、金準韓等演員們所共同演出的《安娜》，描述一位出身貧困家庭的女子誘墨，編織出一個又一個謊言，甚至以另一個人的身份而活。劇情與秀智的出色演繹引發觀眾們的高度討論，而原本僅公開編輯後的6集長度，今晚將正式公開完整導演版8集。

Coupang Play今日也正式表達，雖然已播出6集長度的《安娜》，為尊重導演原本的編輯方向，將依照原本的承諾公開導演完整8集版本。以一些微不足道的謊言開始，女主角李誘墨漸漸走向由謊言建築起的整個人生，也讓她成功脫離了貧困，成為名人之妻。秀智在本片中所展現的演技也令許多觀眾們看見她的成長。



不過在電視劇播畢時，李柱榮導演卻在接受某電影雜誌的訪談中揭開了Coupang Play單方面強硬修改其作品的惡劣行為，引發爭議。除了大家所知道的長度縮減以外，導演的拍攝意圖亦嚴重遭到毀損與扭曲。甚至導演並未被告知這些內容，得知被修改後，李柱英導演更要求將自己的名字從Coupang Play這6集長度的版本刪除，但Coupang Play始終保持沉默。



Coupang Play則表示曾嘗試與導演溝通，並傳達具體的修改內容，但導演拒絕修改。根據合約中的權利Coupang Play編輯了作品，並使其仍符合導演原有的製作意圖。但為尊重導演的編輯方向，仍像之前所承諾的一樣於今日公開導演完整版本。



對此韓國電影導演協會也發出文字聲明向外界呼籲，不要侮辱導演們的權力。甚至為了捍衛所謂的編輯權，要求Coupang Play正式道歉並同時公開8集的導演完整版本。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞