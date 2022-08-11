【分集劇情】《說出你的願望》開播啦！不良青年池昌旭富有但迷茫，成東鎰幫老朋友實現最後願望（ep.1）

KBS水木劇《說出你的願望》講述人生陷於痛苦的危險青年在臨終關懷醫院幫人實現臨終願望的故事，由池昌旭、成東鎰、少女時代秀英主演，昨晚終於播出第一集！

*以下內容包含《說出你的願望》第1集關鍵劇情



失去方向的青年

尹僑萊（池昌旭 飾）刑滿出獄，從孤兒院朋友那裡拿回一筆鉅款和命不久矣的愛犬，在高檔酒店最貴的房間為自己慶生，但其實從小被遺棄的他並不知道生日是哪天。 揮霍之後尹僑萊失去了方向，想起曾經一起燒炭的朋友說「我們這種人沒有希望、活著不如死了」，難過地抱著狗狗一步步向海中走去。

朋友勸尹僑萊放棄救治狗狗、讓它沒有痛苦地離開，但尹僑萊認為狗狗還有沒實現的心願，決定在它真正想離開時才放手。 作為引發交通事故的懲罰，尹僑萊被要求去臨終關懷醫院做社會義工服務，沒想到剛到醫院就被憤怒的徐妍珠（秀英 飾）把高檔車後視鏡一腳踢飛。



送別至親的隊長

姜泰植（成東鎰 飾）是臨終關懷醫院的志願工作者，為了幫一起工作多年的尹大哥完成臨終心願驅車前往東海，不料路上因為尹僑萊而傷到腿，乾脆把尹僑萊拉來替他開車。

做筆錄時姜泰植聽到尹僑萊父親的名字「尹基春」後大驚失色，追問他後頸的燙傷是否熨斗所致？ 尹僑萊沒有回答，姜泰植回憶起多年前被人用刀夾住脖子時擺手暗示一個小男孩逃跑，男孩後頸也有一片燙傷疤痕。 姜泰植悄悄拜託法官讓尹僑萊來臨終關懷醫院做志願者，讓人很好奇兩人有何淵源。



臨終心願

尹大哥是志工團隊「精靈團隊」的創立者，多年來幫很多人實現最後願望。 現在他認為自己大限將至，把手表脫下來送給姜泰植，表示「我的時間結束了」。 泰植帶他回到妻子墓邊、看著他閉上雙眼，悲傷得回到從前流浪時睡覺的地下道，一個禮拜後才打起精神。

然而尹大哥的不孝子女對「精靈團隊」的工作非常不滿，在葬禮上把他們大罵一通。 經歷這次之後，暗戀徐妍珠的醫生對「精靈團隊」的做法感到動搖。



下集預告裡，姜泰植質問尹僑萊為何而活，尹僑萊則反問：當初救我的不就是你嗎！尹僑萊為一位患者的願望潛入其家人住宅，這家人明明住在一起卻毫無交流，尹僑萊交給他們兩卷鈔現，對方面露猶豫的神色。 尹僑萊坐在妍珠門外地板上，紅著眼睛說：「這又不是我的選擇，怎麼辦？」 《說出你的願望》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由遠傳friDay影音獨家跟播。 期待今晚的第2集啊！



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