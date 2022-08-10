任時完在青龍頒獎禮舉起手機拍朴炯植的原因：「他好緊張，想逗他玩」

原來不是拍照而是錄影，而且還有後續互動！XD

今年7月19日舉辦的第一屆青龍系列大賞頒獎禮上，朴炯植作為頒獎嘉賓上台發言時，觀眾席裡同為男團帝國之子成員的任時完拿起手機對他拍攝，開心的模樣被轉播鏡頭捕捉到。



近日任時完接受韓媒採訪時回憶當時情境，分享了他和朴炯植的友情互動。 任時完說：「對於很熟悉的人，只要非常小的細節就能看到一般人看不到的失誤、緊張不安還有尷尬。 那天我發現炯植比平常緊張一些，所以拍了下來、想逗逗他。」

朴炯植在台上分享說最近喜歡的作品是《D.P：逃兵追緝令》，因為他剛服完兵役不久，感觸很深。 任時完笑著說拍完影片後馬上傳給了朴炯植，還附帶抱怨：「我和韓孝周姐就坐在面前，他卻沒提《Tracer》和《Happiness毒樓》，對於這一點我立即向他表達了不滿。」



任時完和朴炯植2010年作為帝國之子成員一同出道，歌手活動時期就因為感情很好而出名，甚至一度傳出CP緋聞XD後來兩人紛紛轉往演戲道路發展，現在也都成為男主角級別的演員，轉型十分成功。





最近任時完和宋康昊、全道嬿、李炳憲、金南佶等合作的電影《緊急迫降》在韓上映，任時完因為飾演的是恐襲事件主角，整個採訪過程一直很嚴肅謹慎，唯獨在聊到朴炯植時展露出輕鬆調皮的笑容。兩人拍戲時也多次互送咖啡車應援，多年的友情仍然沒有變呀~



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