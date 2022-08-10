《非常律師禹英禑》帶動Netflix會員增長100萬，製作公司怕朴恩斌變心殷勤給《戀慕》劇組送咖啡車

小鯨魚的影響力真的太大啦！感謝代表當時的堅持啊~

《非常律師禹英禑》製作公司Astory的李尚白（音）代表近日接受采訪時透露了請朴恩斌擔任主角的原因。 李代表本人就很欣賞朴恩斌，作家出身的妻子也認為該角色適合陽光開朗、形象知性、發音清晰的演員，加上童星出身的朴恩斌演技扎實、在《李判史判》演過法官，更成為該劇的不二人選。



當時朴恩斌已排好檔期要拍《戀慕》，但李代表不想換人，決定先等她拍完，笑著回憶道：「為防止她變心，經常給《戀慕》片場送去咖啡車。」朴恩斌去年也在個人IG上PO出Astory的咖啡車認證：



李代表本以為朴恩斌拍完古裝劇會休息一段時間，沒想到她立即投入《非常律師禹英禑》的準備工作，第一次劇本朗讀會就令李代表大為驚歎：「結束後請她簽了名。 是我的劇本集上唯一一位簽名的演員。」



今年7月韓國蓋洛普的調查顯示，《非常律師禹英禑》以歷代第一的數字高居無線台和有線台最喜愛電視節目第一位，超越《鬼怪》和《SKY Castle》的紀錄。

Netflix的MAU（月活躍使用者數量）在最近5個月不斷下降，直到《非常律師禹英禑》播出後迎來反彈。 大數據分析平台mobileindex本月7日透露，Netflix app上月MAU達到1212萬，比前一個月增加了94萬，與此同時沒有播放該劇的另一OTT平台wavve只增長了6000 MAU。 Netflix在去年10月公開《魷魚遊戲》時曾記錄到1288萬MAU，之後藉著《殭屍校園》的流行在今年內2月一度短暫回升，之後就一路下滑，直到6月29日《非常律師禹英禑》開播。



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