高人氣長腿歐爸「安普賢」特別出演 Disney+ 《獵鑽緝兇》，「池晟」雙胞胎神默契各別尋找真兇，詐死獲取「許城泰」聯手合作！海松宅邸內鬼是她？

Disney+《獵鑽緝兇》劇情播至第四集，除了網友討論度再爆新高！最近曝光度超高的「安普賢」也特別出演《獵鑽緝兇》海松集團二兒子！「池晟」展現雙胞胎與生具來的默契，各別追討真相，第三、四集演技再度大爆發！22年前的目擊者「被自殺」卻也因此讓哥哥宋秀玄意外得知真正的目擊者另有其人以及真兇肖像！弟弟河宇信在種種試探下，也成功獲取「許城泰」一起合作計劃，聯手找出「阿達瑪斯（ADAMAS）」！多線謎團都逐漸開始有了新發現～

（防雷警告！以下涉及透露劇情線索）





1.「安普賢」特別出演海松集團二兒子權民祖，意外身亡，死因不單純！

曾主演《柔美的細胞小將》、《軍檢察官多伯曼》擁有收視好成績及高人氣的「安普賢」，在《獵鑽緝兇》中飾演海松集團二兒子「權民祖」，也是殷惠秀（徐智慧 飾）的前男友。在第四集中，權民祖在權會長的記憶首度露面，權會長有意將海松集團掌門人的位置傳承給民祖，但他不想跟父親過著一樣的生活，並且說「用血累積財富是犯罪，你要把我也變成罪犯嗎？」拒絕父親，隨後即發生飛機失事意外身亡。而在這過程中權管家誤以為宇信想將飛機失事事件寫進自傳中，百般阻撓，並在用語中露出破綻，因而讓宇信發覺權民祖的死，並不是意外！



2.22年前命案真兇另有其人，兇手肖像是他？！Team A已悄悄盯上「宋秀玄」、「金瑞熙」

在證人金元重「被自殺」後，秀玄發現當初提供給他線索的社會部記者金瑞熙，其實是他的親生女兒！在秀玄堅定的誓言一定要找出真兇後，瑞熙向他自爆自己才是當年的目擊者，並畫出當年兇手的肖像！小編看著肖像覺得長的比較像是Team A李組長(吳代煥 飾)，但看著看著又感覺像是海松集團長子「權賢祖」都是壞人樣(笑)，而秀玄與瑞熙是否能在Team A的眼線下，成功找到真相呢？一起來期待吧！



3.「池晟」展現雙胞胎神默契！在未告知對方的情況下，與時間賽跑，同時分別對22年前的真相展開搜索～精湛演技讓網友直呼看的太過隱！

哥哥秀玄與22年前命案兇手李昌雨再度見面對質的火爆場面，兩人之間的眼神交流，看的小編只想說…秀玄啊～那是你的親生爸爸啊！（哭）



弟弟宇信在第三集開頭假裝吃了老鼠藥詐死試探許城泰，以及第四集結尾上演密室逃脫，快被毒氣毒死的痛苦表情，真的令人捏了把冷汗！這如此精湛的演技，更是網友間的高熱度話題。

兄弟倆不約而同的在各自領域下為22年前繼父命案找出真兇及證據，他們能夠順利與時間賽跑在剩下的16天內找出真相嗎？



4.「阿達瑪斯（ADAMAS）」原來藏在那！海松宅邸內鬼是她嗎？

在第四集結尾，宇信衝回假火場要拯救有著聽覺障礙的「尹秘書」，在快被毒暈時，意外找到「阿達瑪斯（ADAMAS）」的藏身之所！宇信能夠在時間內成功偷取嗎？在期待之餘，小編發現並推理，第四集中「尹秘書」的戲份不但更多，在某些時刻嘴角更是露出詭意的微笑，以及第五集預告中，她似乎與「權賢祖」有著不正常的關係？與權會長形影不離的尹秘書，會是推薦邀請宇信進入海松宅邸的神秘人物嗎？她的動機又是什麼呢？

隨著四集播出後，劇情都有不錯的多線進展，快節奏的劇情以及韓版容嬤嬤之稱的權管家的演出，為整部推理懸疑多重謎團的氣氛，帶來些許輕鬆有趣的感覺！一起跟小編來期待接下來的劇情發展吧～

Disney+獨家跟播《獵鑽緝兇》每週三、四晚上11:00 上架新集數！

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今夏最夯《IN THE SOOP：友情旅行》和朴敘俊、BTS V一起享受旅行時光、tvN最新強檔懸疑劇《獵鑽緝兇》和池晟與徐智慧一起尋找兇器撕開真相、由李鍾碩＆潤娥主演的《黑話律師》以惡制惡為生存而戰！

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