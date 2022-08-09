《韓星地帶：逃脫任務》將在9月8日上線！「膽小鬼兄弟」劉在錫＆李光洙狂被嚇，三人還互打巴掌XD

Disney+真人秀《韓星地帶：逃脫任務》是《家族的誕生》、《Running Man》、《Busted！明星來解謎》等節目獲得好評的製作組推出的新企劃。

由「國民MC」劉在錫和李光洙、少女時代俞利組成「人類代表」，講述的是在威脅人類的災難中沒有逃生出口的8個未來災難模擬區，三人幫超乎想象的真實生存記的綜藝節目。



據悉，每週根據故事變化的未知世界和爲了生存而在虛擬空間展開的成員們的特別冒險，同時將帶來在現有綜藝中從未見過的緊張感和趣味、壯觀的場面，而且每集都會有特別的嘉賓加入，節目確定在9月8日上線。



今日（9日） Disney+ 台灣也公開首版中字預告，三個人以古裝亮相，俞利：「這是什麼？什麼狀況？」劉在錫：「這是哪裡？」接著是為了生存而展開各種奔跑，還可以看到各種場景，像是喪屍出沒、賭場、空曠的大樓、街道、槍戰等，三人被嚇到一直大叫，還出現互打巴掌的畫面。最後...李光洙攤在地上喊：「我要棄權！」劉在錫：「你是為了躺在這裡，才退出《Running Man》的嗎？」短短幾妙的預告，已經滿滿笑點啊 XD



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