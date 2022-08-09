Red Velvet Yeri被YouTuer公開指責「患上Jennie病」，本尊反擊：靠詆毀他人賺錢，你真可憐

Red Velvet被YouTube博主吐槽得了「Jennie病」，本尊親自回應。

Yeri作為Red Velvet的老幺，出道初期以可愛清麗的形象圈粉，隨著出道年份的增長，造型和風格也多變起來。 到了2019年，Yeri開通了個人IG之後，經常在上面分享自己的私照，從那時開始就有網友不斷質疑她在模仿BLACKPINK成員Jennie的風格，從髮型、服飾到拍照POSE，方方面面都很類似，一度被DISS患上了「Jennie病」。 對於網路上的指責和吐槽，Yeri似乎從來沒有放在心上過，依舊經常分享美照。



但這一次，Yeri卻反擊這一說法，原因就是公開DISS她的是在愛豆以及愛豆粉之間「臭名遠播」的YouTube「脫飯收容所」博主。 該博主於日前公開了一則名為「得了JENNIE病，貌似放棄做愛豆的Yeri的近況」的影片，字裡行間都在說Yeri一直在模仿Jennie。





相關影片公開後，Yeri就在Bubble（泡泡）上留言反擊「脫飯收容所」，稱：「我就是做我想要做的。 你其實有點可憐，靠這樣貶低別人賺錢，我們就過好自己的人生吧，幸福地生活吧！」



「脫飯收容所」一直以來都靠散播愛豆的謠言賺取熱度，防彈少年團、IVE張員瑛、aespa WINTER等人都曾被他造謠過。 防彈少年團成員V還於去年12月20日在Weverse上直接提及了「脫飯收容所」，並表示要起訴。

其實，Yeri和Jennie私下關係很不錯，Yeri還去過Jennie的家，對方還給她拍了照片！



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞