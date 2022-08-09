朴恩斌下班路上被粉絲抓肩膀硬拉！始終保持微笑，竟還主動道歉

追星也該講究禮儀吧！

《非常律師禹英禑》的熱播讓女主劇朴恩斌人氣、知名度大爆，迎來事業巔峰，關於她的各種舊照、 舊影片也被翻出，其中一則就引爆了粉絲和網友們的不滿。6月18日，朴恩斌出席了電影《魔女2》的舞台問候活動，結束之後她準備離開，周圍擠滿了粉絲，因為接下來還有工作安排，朴恩斌一邊往外走一邊和粉絲們簡單地打著招呼。 大多數粉絲都緊守分寸，用眼神和歡呼問候朴恩斌。



此時突然有一隻手伸了出來，剛好抓住了朴恩斌的肩膀，準備把她拽過去，該粉絲稱想看她的臉，所以才伸手去抓，好在警衛員反應迅速，連忙出聲制止。同時也是為了不讓朴恩斌受到驚嚇，並未出手阻攔而是用語言勸告。



와~어쩜 저렇게 대처 할수 있지?.

진짜 잘못하다가 다칠수 있는 상황인데ㅜ.

박은빈, 무례한 팬에 웃으며 대처하는 인성..퇴근길 아찔한 상황 (출처 : 헤럴드POP | 네이버 TV연예) https://t.co/o002OYL2gr pic.twitter.com/rRWmbkSDLX — 쩡이 (@JJ_950417) August 4, 2022

朴恩斌雖然肩膀被抓，但始終態度溫柔，也許是覺得自己為粉絲們做得不夠多，反而向該粉絲道歉，說了一句「不好意思」。相關影片曝光後也引發了不小的討論，不少網友表示：「雖然明星靠人氣吃飯，但某些人的行為已經越界了，根本不配叫粉絲。尤其是身體接觸最令人不舒服，作為粉絲應該適可而止。」

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