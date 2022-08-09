目前在《黑話律師》飾演「李鍾碩小跟班」的郭東延，「出獄後」變成《高斯電子公司》市場行銷部門的職員！

感覺郭東延在《黑話律師》裡的角色應該會有驚喜或反轉？



郭東延目前在MBC金土劇（週五、六）《黑話律師》中飾演「傑利」。有著3次詐騙前科的他，聲稱因為太尊敬「Big Mouse」，暱稱也取名為「湯姆貓與傑利鼠」的「傑利」。他認為朴昌浩（李鍾碩 飾）就是「Big Mouse」，並且無限忠誠於他。

劇情播出四集，收視率節節高升，大家都在猜誰是真正的「Big Mouse」，郭東延飾演的角色當然也是候補之一。有不少網友覺得「Big Mouse」就是傑利，不然為什麼要請郭東延出演？畢竟他曾在《黑道律師文森佐》、《雖然是精神病但沒關係》等作品留下強烈的印象，若真的只是「李鍾碩的跟班」，為免太大材小用了…總之，大家都覺得傑利這個角色應該有更多故事！

與此同時，郭東延另外一部電視劇也正如火如荼拍攝中。他在人氣漫改劇《高斯電子公司》飾演「李相植」，是跨國企業「高斯電子」市場行銷部門的職員，個性純樸誠實。感覺又是和前作完全不同的模樣，郭東延真的很積極挑戰不同角色呢！







昨日（8日），郭東延於個人Instagram限時動態上傳數張認證照，是來自《雖然是精神病但沒關係》的趙容編劇，往《高斯電子公司》片場送的應援咖啡車。傑利「出獄後」要到高斯電子公司上班啦！（笑）

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