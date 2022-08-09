目前在《黑话律师》饰演「李钟硕小跟班」的郭东延，「出狱后」变成《高斯电子公司》市场行销部门的职员！

感觉郭东延在《黑话律师》里的角色应该会有惊喜或反转？



郭东延目前在MBC金土剧（周五、六）《黑话律师》中饰演「杰利」。有著3次诈骗前科的他，声称因为太尊敬「Big Mouse」，昵称也取名为「汤姆猫与杰利鼠」的「杰利」。他认为朴昌浩（李钟硕 饰）就是「Big Mouse」，并且无限忠诚於他。

剧情播出四集，收视率节节高升，大家都在猜谁是真正的「Big Mouse」，郭东延饰演的角色当然也是候补之一。有不少网友觉得「Big Mouse」就是杰利，不然为什么要请郭东延出演？毕竟他曾在《黑道律师文森佐》、《虽然是精神病但没关系》等作品留下强烈的印象，若真的只是「李钟硕的跟班」，为免太大材小用了…总之，大家都觉得杰利这个角色应该有更多故事！

与此同时，郭东延另外一部电视剧也正如火如荼拍摄中。他在人气漫改剧《高斯电子公司》饰演「李相植」，是跨国企业「高斯电子」市场行销部门的职员，个性纯朴诚实。感觉又是和前作完全不同的模样，郭东延真的很积极挑战不同角色呢！







昨日（8日），郭东延於个人Instagram限时动态上传数张认证照，是来自《虽然是精神病但没关系》的赵容编剧，往《高斯电子公司》片场送的应援咖啡车。杰利「出狱后」要到高斯电子公司上班啦！（笑）

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