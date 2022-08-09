【分集劇情】《還魂》昭泥通過考驗成為假復妍，女巫崔氏找到新的靈魂容器（ep.16）

tvN奇幻劇《還魂》講述大湖國術士們的愛情與成長故事，第16集裡張煜無德、當具超妍都有進一步發展，唯獨朴進還在憑單身實力，讓人哭笑不得XD

*以下內容包含第16集關鍵劇情！



張煜尋找女巫崔氏

張煜和世子一起打探到女巫崔氏的身世：她擅長詛咒邪術，20年前差點被天府館術士抓走，狠心投入火中才得以偷生。 如今她的軀體仍留著灼傷疤痕，裝著真正王妃的靈魂，被關在只有陳武等人知道的地方。

張煜和世子發現被人跟蹤，決定分頭行動。 結果出現在張煜面前的跟蹤者，正是十餘年未曾現身的張強！



落壽拿回寶劍

李先生把落壽的劍交給張煜，叮囑如果劍被拔出就要殺了那個人，否則連張煜也不能留。 張煜明白李先生的意思是讓他提防落壽找回實力，所以跟無德約好：若要拔劍務必第一個刺向他; 如果她收回劍，張煜會給她對未來的許諾。



昭泥成為復妍

昭泥被帶到陳府測驗能否開門，剛巧無德經過門後，隨著無德一陣莫名眩暈，大門隨之敞開。 昭泥就這樣通過了測驗，只是順利程度似乎超出陳武預期。

陳武和王妃意識到松林開始懷疑王妃，打算讓女巫崔氏換魂到昭泥體內，同時殺死真王妃的軀體和靈魂、滅掉她的生死燈。



當具超妍為愛出走

鬼狗發現超妍身上有妖術痕跡，撲上去時被陳湖景打死。 其實那妖術是超妍父親使用血蟲留下的，但超妍以為是她求姻緣的符咒造成。 陳湖景惱羞成怒要教訓女兒，當具挺身而出保護超妍，不願分開的兩人跑到張家借住，感情越來越深。



朴進誤會金道主心意

朴進認為當具超妍不該在一起，但金道主認為心意比一切都重要，外貌和年齡差距都不是問題。 其實金道主的意思是朴進也不錯，然而朴進誤以為她是指李先生，還在幻想中看到李先生狂笑的模樣，暗自神傷不已。 （網友：朴進真的憑實力單身，不用喝斷根茶就自主斷根啦XD）



下集預告裡，昭泥發現無德才是真正的復妍，擔心如果被戳穿的話自己會有危險。 陳武要求陳湖景與松林作對，陳湖景似乎有把柄在他手中、只得照做。 世子問張煜：「你想將冰石銷毀殆盡，成為拯救亂世的命帶帝王星的英雄人物嗎？」 大江通運的老主人（年輕身體）被派去殺徐律，張煜抱著必死的決心前去對抗，無德拔出落壽的劍、流下一滴眼淚：「張煜，我的徒弟。」 劇組先前宣佈為提高後半部完成度決定本周停播（13、14日），17集要下週六才看得到。 這讓人怎麼等2個禮拜啦！



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