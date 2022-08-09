【分集剧情】《还魂》昭泥通过考验成为假复妍，女巫崔氏找到新的灵魂容器（ep.16）

tvN奇幻剧《还魂》讲述大湖国术士们的爱情与成长故事，第16集里张煜无德、当具超妍都有进一步发展，唯独朴进还在凭单身实力，让人哭笑不得XD

*以下内容包含第16集关键剧情！



张煜寻找女巫崔氏

张煜和世子一起打探到女巫崔氏的身世：她擅长诅咒邪术，20年前差点被天府馆术士抓走，狠心投入火中才得以偷生。 如今她的躯体仍留著灼伤疤痕，装著真正王妃的灵魂，被关在只有陈武等人知道的地方。

张煜和世子发现被人跟踪，决定分头行动。 结果出现在张煜面前的跟踪者，正是十余年未曾现身的张强！



落寿拿回宝剑

李先生把落寿的剑交给张煜，叮嘱如果剑被拔出就要杀了那个人，否则连张煜也不能留。 张煜明白李先生的意思是让他提防落寿找回实力，所以跟无德约好：若要拔剑务必第一个刺向他; 如果她收回剑，张煜会给她对未来的许诺。



昭泥成为复妍

昭泥被带到陈府测验能否开门，刚巧无德经过门后，随著无德一阵莫名眩晕，大门随之敞开。 昭泥就这样通过了测验，只是顺利程度似乎超出陈武预期。

陈武和王妃意识到松林开始怀疑王妃，打算让女巫崔氏换魂到昭泥体内，同时杀死真王妃的躯体和灵魂、灭掉她的生死灯。



当具超妍为爱出走

鬼狗发现超妍身上有妖术痕迹，扑上去时被陈湖景打死。 其实那妖术是超妍父亲使用血虫留下的，但超妍以为是她求姻缘的符咒造成。 陈湖景恼羞成怒要教训女儿，当具挺身而出保护超妍，不愿分开的两人跑到张家借住，感情越来越深。



朴进误会金道主心意

朴进认为当具超妍不该在一起，但金道主认为心意比一切都重要，外貌和年龄差距都不是问题。 其实金道主的意思是朴进也不错，然而朴进误以为她是指李先生，还在幻想中看到李先生狂笑的模样，暗自神伤不已。 （网友：朴进真的凭实力单身，不用喝断根茶就自主断根啦XD）



下集预告里，昭泥发现无德才是真正的复妍，担心如果被戳穿的话自己会有危险。 陈武要求陈湖景与松林作对，陈湖景似乎有把柄在他手中、只得照做。 世子问张煜：「你想将冰石销毁殆尽，成为拯救乱世的命带帝王星的英雄人物吗？」 大江通运的老主人（年轻身体）被派去杀徐律，张煜抱著必死的决心前去对抗，无德拔出落寿的剑、流下一滴眼泪：「张煜，我的徒弟。」 剧组先前宣布为提高后半部完成度决定本周停播（13、14日），17集要下周六才看得到。 这让人怎么等2个礼拜啦！



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