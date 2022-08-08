姜泰伍担任开球嘉宾&球衣认证照公开，现场升起鲸鱼气球：「我会成为球队的胜利之椅」

姜泰伍在最近热播的ENA电视剧《非常律师禹英禑》里饰演男主角李浚浩，昨日为KT巫师和韩华鹰的比赛担任开球嘉宾，一出场便收获现场观众的欢呼鼓掌声。

姜泰伍在剧中说要成为英禑专属的「人形拥抱椅子」，开球前也发表心动宣言：「我会成为KT巫师的胜利之椅。」



现场还安排了一只英禑最爱的鲸鱼造型气球，姜泰伍看著在空中漂浮起舞的鲸鱼，眼神甜蜜又温柔：



浚浩向英禑表达爱意时说的「我好失落」让人印象深刻，现场观众的手幅文案也纷纷借用这句台词：「失落男姜泰伍」、「李浚浩，只开球就走的话会很失落哦」。



主播不断夸赞姜泰伍长相帅气、手臂修长健美、运动神经好、投球姿势也优美有力，最后开球也顺利结束：



姜泰伍还在个人IG更新了穿著75号球衣的认证照片，正面背面都好帅气！演员安普贤留言：「在发光啊，75号。」 说出大家心声XD



网友纷纷表示：「虽然对棒球没兴趣，早知道就去看了ᅲ」、「又帅气嗓音又好听，好羡慕现场观众啊」、「泰伍啊多拍一部作品再入伍吧」、「我们的国民失落男，去开球也好像拍了一部电视剧呢」、「虽然英禑没有来，但鲸鱼替她来啦」



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