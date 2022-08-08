BTS柾國給「同齡朋友」呂珍九送上咖啡車！呂珍九：「你的臉蛋、音色、舞姿和應援都讓人感動」

7日，BTS防彈少年團柾國為正在拍攝電影《同感》的呂珍九送上了應援咖啡車。

咖啡車上方布條寫著「提前祝賀呂珍九演員的生日，為電影《同感》的工作人員＆演員們應援 - BTS 柾國 -」左邊的寫著「導演 Nim 請多多關照我們珍九， - 珍九的朋友柾國 -」右邊則寫著「金勇...已經很帥了」貼紙則印著「你的臉蛋讓人感動！珍九呀同感嗎？哦同感」。



而呂珍九也在 IG 公開認證照，並寫下：「你的臉蛋、音色、舞姿和應援都讓人感動，柾國呀同感嗎？哦同感，謝謝你 咕嗚嗚 嗚嗚 嗚嗚」。兩位都很有 Sense 啊 XD



兩人是多年的好友，都曾為彼此應援過！大家一定都很好奇他們怎麼認識的吧？呂珍九曾在採訪中透露過：「柾國原本是我朋友的朋友，那位朋友不是演員也是不是愛豆，是通過他認識柾國的。剛好我們是同齡人，就自然而然地敞開心扉了，我之前（在演藝圈）都沒有同齡的朋友，所以一直很好奇會是什麼感覺。我和柾國的性格也很相似，很合得來。」



另外，電影《同感》由呂珍九、趙怡賢、金惠奫、羅人友、裴仁爀主演，講述以偶然的機會通過無線對講機進行溝通的男女，在各自生活的時代發生的愛情和友情的故事，是一部穿越時代的青春愛情電影，已在5月開拍，預計在本月殺青。



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