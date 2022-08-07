【分集剧情】《还魂》李先生找出宫中还魂人！张煜无德被「隔离问讯」，默契度实在太高啦！（ep.15）

tvN奇幻剧《还魂》讲述大湖国术士们的爱情与成长故事，昨晚这集李先生和陈武在宫中开战超精彩，张煜和无德也智商非常在线！

*以下内容包含第15集关键剧情！



李先生找出还魂人

李先生修炼百日之际尝试让灵魂出窍，弟子许琰却误以为师父过世，为他进行了火葬。 李先生灵魂只好进入一个冻死的孩童体内、不得已成了还魂人，气得用拐杖连连敲许琰的头。



王妃听闻李先生能识别还魂人非常紧张，叫来陈武一起阻止鬼狗入宫、逼退松林众人。 不过李先生已看出王妃有问题，经过试探认为世子十分可靠。



无德洗脱杀人污名

无德找到掮客时对方已被杀，还被朴进怀疑是凶手，只好先行逃跑。 无德找陈超妍作证不在场时被暂时推入复妍房间，看到绣有陈家纹样的蒙眼布瞬间感到头晕。 超妍及其他术士均认为无德不是凶手，朴进承认他其实没有怀疑无德，只是想藉机问出无德的身世背景。



张煜说出无德的「秘密」

张煜意识到李先生和徐律都早已知道无德还魂人的身份，感到紧张。 朴进对无德和张煜进行隔离问讯，二人若想顺利脱身，必须口供一致才行。 好在两人都看出朴进是在试探，所以非常默契地各自拿出阴阳玉，表示他们的秘密便是互相爱慕。

无德和张煜重逢，担心地说如果再遇到危险就抛弃她、独自活下去。 张煜则认为喜欢是两人的事，要求继续无德陪在他身边、像她说的那样「拼了命地喜欢少爷」。



昭泥彻底被陈武控制

昭泥按照陈武要求杀死所有见过她的人。 她不想害死朋友无德，试探之后认为睁开眼的无德认不出她，便带著手下离开。 陈宇德用血虫从超妍颈上取血，陈武将其放入昭泥体内以制造陈氏血脉的假像，如果她不听话则会让血虫啃噬她致死。 痛苦的昭泥对陈武恨之入骨，却也无可奈何。



下集预告里，张煜寻找崔氏女巫，世子以为他是寻找与父亲结怨之人; 朴进叮嘱如果张强出现务必立即通知。 无德傲娇地说：「若要我继续喜欢你，总得确定你就是我的人吧？」 张煜心疼徐律只能装聋作哑、备受煎熬，把落寿的剑还给无德，嘱咐她若要拔剑就先对准他。



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