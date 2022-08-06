【有片】和俞利繼《打包袱》後「光速二搭」出演《Good Job》！丁一宇這個造型未免太放蕩不羈了XD

看了預告和海報，應該又是一部會開懷大笑的作品吧！





預計於本月（8月）24日接檔《非常律師禹英禑》的ENA新水木劇（週三、四）《Good Job》，描述精通各種武術的財閥偵探「殷賢基」，和擁有超級視力、愛管閒事的「韓雪祿」相遇後，展開驚心動魄的浪漫偵探調查故事。官方於近期公開宣傳海報，俊男、美女的組合，吸引視線。

這是丁一宇、俞利繼去年（2021年）主演的《打包袱－盜取命運》後，二搭出演的作品。

丁一宇飾演「殷賢基」，他是YU集團會長，也是221B事務所偵探。出生時就擁有財閥家的氣質，從小聰明過人，然而隨著歲月流逝成長為「自大的大人」。他透過各種武術和運動練就武術實力及完美身材，並裝作具備各種領域的高級知識，是個自以為是、愛裝懂的8千年倒楣偵探。

俞利飾演「韓雪祿」，是賢基旗下221B偵探事務所的助手，身兼祕書與廚師。她是開朗、活潑、無限超視力的所有者，更是誰都阻擋不了的成長型愛管閒事者。因為超視力的關係，她看得到比別人更多東西，所以心裡充滿著問題，總是橫衝直撞為別人的事情奔波著，一天24小時都嫌不夠用。





除了丁一宇和俞利外，在《打包袱》裡飾演「春培」的李準赫，也加入《Good Job》。另外還有陰問錫、宋湘恩、車來亨、申延宇、趙英鎮等人出演。

在首版預告中，可以看到丁一宇邁開自信的腳步，宛如拍攝「時尚大秀」。而狂野的髮型加上酷炫墨鏡，令人好奇他過著什麼樣的「雙重生活」。

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