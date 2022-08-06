《阿斯達年代記》、《我的大叔》金元錫導演&《山茶花開時》、《三流之路》林尚春編劇將推新作《人生》，韓國網友瘋狂敲碗IU出演！

新劇《人生》用朦朧的四個季節刻畫可愛的少女、少年的一生，而韓國網友已經迫不及待地幫編導選角了！（笑）









昨日（5日），有消息指出，《阿斯達年代記》、《我的大叔》金元錫導演，和《山茶花開時》、《三流之路》林尚春編劇將推新作《人生》，強強組合引發關注。該部作品用朦朧的四個季節刻畫可愛的少女、少年的一生，最快明年（2023年）下半年首播。

說到「四季」刻劃人生，目前有《那年，我們的夏天》演員們從高中生演到出社會後，還有《花樣年華－生如夏花》青年和中年分開選角。小編很期待第三種可能出現呢！來看看韓國網友們心目中的選角吧～

近期以電影《嬰兒轉運站》前進坎城影展的IU，其實自從2019年拍攝完《德魯納酒店》後，就沒有再拍攝電視劇。許多韓國網友希望曾與導演合作過《我的大叔》的她，能夠趕快出現在小螢幕上！

今年以《我的出走日記》大放異彩的金智媛，分別與導演、編劇合作過《阿斯達年代記》、《三流之路》。上部作品說實話有點壓抑，所以不少人希望可以在下部作品看到金智媛談場甜甜的戀愛。

這兩個月以《非常律師禹英禑》成為當紅炸子雞的朴恩斌，也被許多韓國網友點名。朴恩斌積極挑戰多樣角色，對於人物刻劃很有自己的見解，未來動向備受關注。

於今年退伍的朴寶劍，在入伍前拍攝《青春紀錄》，目前則尚未以電視劇回歸小螢幕。說到「少年感」，不少人想到的第一人選就是他，更希望能看到IU與朴寶劍這個組合。

去年拍攝完《某一天》後，目前還沒有新作品的金秀賢，也成為網友們敲碗的人選。若是能看到朴恩斌和金秀賢這個新鮮組合，大概又會在韓劇史上留下輝煌的一頁了。

2020年以《梨泰院Class》再創事業巔峰的朴敘俊，之後得到美國漫威的青睞，拍攝《驚奇隊長2》，目前則在拍攝Netflix原創劇《京城生物》。朴敘俊通過編劇的《三流之路》與金智媛展現超棒的CP感，未來能否二搭也備受期待。

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