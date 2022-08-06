喜劇組合無誤啊～權相佑攜新劇《危機的X》爆笑回歸，同場還有成東鎰、林世美、李伊庚、朴真珠

再加上《海盜2》導演、《SNL Korea》編劇啊XDD

wavve最新原創劇《危機的X》已開始展開宣傳，預告全新一檔爆笑喜劇即將來臨。

《危機的X》情改編自「A大叔」的散文隨筆《因為是大叔，所以很痛》，講述自認平凡的「a大叔」，卻在某天體認到自己成了雷擊乞丐（類似一夜暴窮，暴發戶的相反詞），而且身體已老化不如以往，覺悟的他開始拚命生活，是部描述尋常人心酸的現實喜劇。

「a大叔」由權相佑飾演，預告中他因為投資股票獲利而忍不住興奮，一面喊著300億想賺大錢，一面又幻想著自己能升職為部長，殊不知很快就被炒魷魚，股票還大跌75%。悲痛至極的a大叔因為壓力的關係，被醫師許浚（成東鎰 飾）診斷頭頂有了圓形禿。





a大叔妻子（林世美 飾）看著a大叔頹廢只能安慰他，不過a大叔很快就接到了新公司延攬邀請，還是副社長位置！來到了新興小公司「盧西多」就職，從理事到社長（李伊庚、朴真珠、申譞洙等人飾演）「都不平凡」，他在公司還有一段磨合之路要走。



「不要害怕！我能做到！」a大叔那麼勉勵自己。預告最後公開了一段a大叔頹廢期間準備二度就業的情景，他在面試時展現MZ世代的感性來場舞蹈，場面相當尷尬XDD（難道是宿醉？）



▼預告片



目前公開的海報以「盧西多」為主，a大叔被Andy鄭（申譞洙 飾）、金代理（朴真珠 飾）石浩（柳淵碩 飾）和佑鎮（李伊庚 飾）包圍，場面看起來相當歡快，不過最上頭字句竟寫著「自請退職」、「股票年糕」（股票大跌之意）、「房價暴漲」與「X好了」，標明了a大叔吃過的苦。a大叔能熬過一切打擊，如海報的模樣在盧西多展開人生第二幕嗎？



陣容包含權相佑、林世美、成東鎰、朴真珠與李伊庚，在加上電影《海賊：鬼怪的旗幟》（海盜2）金廷勳導演與情境節目《SNL Korea》郭允京編劇，根本就是「熟悉的喜劇組合」，看完預告的網友們也紛紛表示期待這部久違的爆笑韓劇，留言幾乎都會提到權相佑：「權相佑太好笑了ㅋㅋㅋㅋ」「權相佑就在我笑點上ㅋㅋㅋㅋ」。

《危機的X》將在9月2日星期五首播。

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