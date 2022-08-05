「權民祖」安普賢首登場！《獵鑽緝兇》未解案件不止一個，河宇信&宋秀玄因不同理由為真相搶時間（EP.4）

安普賢出現很開心，但看到權管家就!@#%^&

驚悚懸疑劇《獵鑽緝兇》昨晚（4日）播出了第4集，曾演《柔美的細胞小將》、《軍檢察官多伯曼》的安普賢，特別演出的角色「權民祖」首度登場。

從官方先前的人物介紹可知，安普賢飾演的權民祖是權會長（李璟榮 飾）的二兒子，亦是殷惠秀（徐智慧 飾）逝去的愛人。權民祖因直升機事故身亡，殷惠秀才改嫁權家大兒子權賢祖（徐賢宇 飾）完成政治聯姻。



第4集權民祖因權會長的記憶首度在觀眾面前現身，權會長原先屬意將海松集團傳承給他，但他卻以「海松是由血建立起來的」拒絕，後來便意外身亡。河宇信聞及權管家（黃汀旼 飾）是怕他把「直升機案件」寫進小說裡才如此提防，隨即察覺權民祖的死不是意外。



崔總管（許城泰 飾）和河宇信在此集之前維持著相互威脅不過會互換情報的微妙關係，此集崔總管改變心意，認為特殊本部可以利用22年前案子為契機將海松一網打盡，幫助了河宇信藉由火災警報找尋阿達瑪斯。

三分鐘「尋寶時間」過程極緊張，河宇信原先沒能在權會長辦公室找到阿達瑪斯作罷，卻因權管家的謊言返回辦公室找聽不見的祕書尹真（李詩媛 飾）……差點窒息之際，河宇信躺在地毯上望著天花板吐出三個字：「找到了。」



另外，此集還揭曉了兩件事，一是殷惠秀的紙條原先是給王牌檢察官宋秀玄的，只是湊巧來到了雙胞胎弟弟河宇信手裡，河宇信也剛好聽見了母親的遺言、剛好被邀請到海松，才展開尋寶冒險。二是李昌雨就是宋秀玄與河宇信的親生父親無誤，不過聽見遺言的河宇信隱瞞了宋秀玄。



本劇最巧合的就是，宋秀玄與河宇信在彼此不知情的狀況下，各自以不同的理由和時間賽跑、展開真相追蹤。宋秀玄要在李昌雨被執行死刑前查明真相，更因為真正的目擊者金瑞熙（李秀敬 飾）家中發生的變故而無法置之身外；河宇信則是知情真兇是權會長、知道真正的追溯期剩下18天而奮力一搏。河宇信在此集從殷惠秀口中得知了權會長支持的總統候選人將推行死刑，他更要抓緊時間。



下集預告多了一個人物，特殊本部長（崔德文 飾）說的「特殊部姜赫弼」。海松之外不僅特殊部、A組行動中，金瑞熙也想做些什麼；海松內部東臨（申炫承 飾）找上殷惠秀幫忙，而河宇信訂好日期偷出阿達瑪斯。此外，祕書尹真與權賢祖似乎有不正常的關係。



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