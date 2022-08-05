李世榮夢到「偶像」IU還給她電話號碼！最後因為鬧鐘響醒來，讓她表示：「我真的很生氣」

4日，經紀公司 Prain TPC 在官方 YouTube 頻道公開李世榮問與答的影片。

當中，李世榮被問到「最近的夢？」她回答：「最近我夢見了 IU Xi，IU 跟我離得非常近，好像是在什麼拍攝現場，她給了我她的電話號碼...？沈浸在這種感覺中，我感到非常幸福！但這時鬧鐘響了我就醒來了，我很生氣來著。」



而李世榮本來就是 IU 的超級粉絲，之前她曾表示：「希望能和 IU 合作，雖然從以前開始就期望合作，但是到現在都還沒有實現。合作歌曲可能有點困難，如果能有演技方面的合作就好了，展現 womance（姐妹情）的題材也不錯，我會一直支持 IU。」



另外，李世榮和李昇基主演的新劇《依法相愛吧》將在9月5日首播，該劇講述被稱為怪物天才的前職檢察官，現為建築主的「金正浩」，與17年知己的四次元律師「金宥利」，在法律事務所兼咖啡廳的「Law Cafe」店裡展開了一場心動指數最高的法律界羅曼史。



她在劇中飾演盡全力的充滿殺氣的四次元律師「金宥利」一角，預計將展現演技人生中最華麗的時尚和充滿活力的魅力。公開的最新劇照是金宥利突然辭職祝賀派對現場，她看到「祝賀你辭職」的大型布條後，嚇了一跳；而黃代表（金元海 飾）則笑得合不攏嘴，究竟辭職前金宥利最後會留下什麼話，主導驚喜的黃代表的真心會是什麼？令人好奇！



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