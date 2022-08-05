演技之神挑戰爆笑創業劇！申河均新劇《Unicorn獨角獸》預告公開，準備好迎接虛勢滿分又愛哭的CEO吧

元真兒無奈跟隨 & 申河均虛勢滿分、臉皮厚到爆，這樣特別的 CEO（執行長）…是第一次見吧～？！XD

Coupang Play 全新爆笑新劇《Unicorn獨角獸》公開了首波預告&團體海報，由申河均、元真兒攜手主演，一同踏上困難重重的創業之路。

《Unicorn獨角獸》講述新創公司的CEO史帝夫（申河均 飾）與員工們之間，充滿混亂與瘋狂的成長奮鬥記。



公開的團體海報中職員們各具特色，但最瘋最特別的…還是CEO史帝夫啦～！官方認證他的硬實力就是「用有1%的靈感，再加上99%的虛張聲勢」，偏偏這樣無理取鬧的人設，讓公司走上了傳奇性、價值一兆韓元的新創公司。



▼首波預告中，史帝夫只要一開口就能魅惑眾人，將自己比擬成新創行業的各大頂尖人物，員工們儘管知道他瘋狂的真面目卻還是默默跟隨，究竟他的魅力是什麼？必須要追劇才能知道了！



本劇由《浪漫的體質》、《雞不可失》（極限職業）李炳憲導演擔任創意總監，《浪漫的體質》副導演金惠英執導，喜劇人柳炳宰作為編劇參與製作，《意外發現的一天》印智慧編劇提供創意，製作團隊相當華麗，預計在8月26日（週五）晚間八點首播。



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