演技之神挑战爆笑创业剧！申河均新剧《Unicorn独角兽》预告公开，准备好迎接虚势满分又爱哭的CEO吧

元真儿无奈跟随 & 申河均虚势满分、脸皮厚到爆，这样特别的 CEO（执行长）…是第一次见吧～？！XD

Coupang Play 全新爆笑新剧《Unicorn独角兽》公开了首波预告&团体海报，由申河均、元真儿携手主演，一同踏上困难重重的创业之路。

《Unicorn独角兽》讲述新创公司的CEO史帝夫（申河均 饰）与员工们之间，充满混乱与疯狂的成长奋斗记。



公开的团体海报中职员们各具特色，但最疯最特别的…还是CEO史帝夫啦～！官方认证他的硬实力就是「用有1%的灵感，再加上99%的虚张声势」，偏偏这样无理取闹的人设，让公司走上了传奇性、价值一兆韩元的新创公司。



▼首波预告中，史帝夫只要一开口就能魅惑众人，将自己比拟成新创行业的各大顶尖人物，员工们尽管知道他疯狂的真面目却还是默默跟随，究竟他的魅力是什么？必须要追剧才能知道了！



本剧由《浪漫的体质》、《鸡不可失》（极限职业）李炳宪导演担任创意总监，《浪漫的体质》副导演金惠英执导，喜剧人柳炳宰作为编剧参与制作，《意外发现的一天》印智慧编剧提供创意，制作团队相当华丽，预计在8月26日（周五）晚间八点首播。



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