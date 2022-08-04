《小婦人》首版預告公開：面對天降橫財，貧寒大姐金高銀決定抓住良機、翻轉人生！

這部劇一直沒公開具體劇情設定，預告片一看不得了啊！「朱丹泰」也出現了，這次又要使什麼壞呢？ XD

由金高銀、南志鉉、朴持厚主演的tvN新劇《小婦人》昨日公開第一版預告片，透露了令人震驚的故事設定。 這部劇講述貧寒但感情堅固的三姐妹與韓國第一有錢有勢家族對抗的故事，大姐吳仁珠（金高銀 飾）認為唯有金錢方能守護自己和家人，二姐吳仁京（南志鉉 飾）卻是不肯為金錢出賣靈魂、極具正義感和使命感的新聞記者，三妹吳仁惠（朴持厚 飾）憑著天才繪畫實力考入名校，卻因為貧窮連好的顏料都沒用過，對姐姐們的愛感到難以承受。

預告片中，吳仁珠背著碩大背包攀著繩子降落到屋外，看起來十分狼狽，兩個妹妹也似乎各有煩惱。 吳仁珠面對沉默的母親，略帶哭腔、聲音顫抖地說：「我們三姐妹要過上沒有匱乏的生活。」



吳仁珠發現背包裡是來路不明的700億韓元巨款，短暫驚訝之後決定佔為己有。 吳仁京錯愕地問：「妳要用偷來的錢買下那間公寓？」 吳仁珠不以為然：「幹嘛總說是偷的錢？ 那是我得到的錢。」



吳仁惠穿著病服躺在病床上被推往某處，讓人對她的身體狀況感到好奇。 吳仁珠衣著光鮮地走入豪華酒店，堅定地說：「媽媽、爸爸、仁惠還有妳，我要讓你們再也不必為錢煩惱。」



魏河俊（魏嘏雋）飾演男主角崔道日，他是來自英國著名大學的顧問，擁有敏銳的判斷力和卓越的分析能力，還有幹練的知性外貌，十分引人注意。



嚴基俊飾演新秀政客「朴宰相」，與三姐妹即將捲入的事件有關，也是三姐妹反抗的對象，擔任相當重要的角色。



之前公開的海報中，三姐妹站在「最低最暗」之處仰視「最高最亮」之處，吳仁珠眼神堅定、直視鏡頭，吳仁京以記者的敏銳視線探尋周遭秘密，受到兩個姐姐寵愛的吳仁惠則背對二人，似乎有不同的計劃。



《小婦人》由《黑道律師文森佐》導演金熙元與《下女的誘惑》《分手的決心》編劇鄭瑞景合作打造，9月3日起接檔《還魂》開播。 網友對預告片表示：「海報中的巨大背包原來滿滿都是現鈔」、「編劇導演加上三位信看演員，這組合太強」、「原本擔心過於沉重黑暗，現在看起來也有不少笑點，超期待」。



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