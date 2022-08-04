《小妇人》首版预告公开：面对天降横财，贫寒大姐金高银决定抓住良机、翻转人生！

这部剧一直没公开具体剧情设定，预告片一看不得了啊！「朱丹泰」也出现了，这次又要使什么坏呢？ XD

由金高银、南志铉、朴持厚主演的tvN新剧《小妇人》昨日公开第一版预告片，透露了令人震惊的故事设定。 这部剧讲述贫寒但感情坚固的三姐妹与韩国第一有钱有势家族对抗的故事，大姐吴仁珠（金高银 饰）认为唯有金钱方能守护自己和家人，二姐吴仁京（南志铉 饰）却是不肯为金钱出卖灵魂、极具正义感和使命感的新闻记者，三妹吴仁惠（朴持厚 饰）凭著天才绘画实力考入名校，却因为贫穷连好的颜料都没用过，对姐姐们的爱感到难以承受。

预告片中，吴仁珠背著硕大背包攀著绳子降落到屋外，看起来十分狼狈，两个妹妹也似乎各有烦恼。 吴仁珠面对沉默的母亲，略带哭腔、声音颤抖地说：「我们三姐妹要过上没有匮乏的生活。」



吴仁珠发现背包里是来路不明的700亿韩元巨款，短暂惊讶之后决定占为己有。 吴仁京错愕地问：「你要用偷来的钱买下那间公寓？」 吴仁珠不以为然：「干嘛总说是偷的钱？ 那是我得到的钱。」



吴仁惠穿著病服躺在病床上被推往某处，让人对她的身体状况感到好奇。 吴仁珠衣著光鲜地走入豪华酒店，坚定地说：「妈妈、爸爸、仁惠还有你，我要让你们再也不必为钱烦恼。」



魏河俊（魏嘏隽）饰演男主角崔道日，他是来自英国著名大学的顾问，拥有敏锐的判断力和卓越的分析能力，还有干练的知性外貌，十分引人注意。



严基俊饰演新秀政客「朴宰相」，与三姐妹即将卷入的事件有关，也是三姐妹反抗的对象，担任相当重要的角色。



之前公开的海报中，三姐妹站在「最低最暗」之处仰视「最高最亮」之处，吴仁珠眼神坚定、直视镜头，吴仁京以记者的敏锐视线探寻周遭秘密，受到两个姐姐宠爱的吴仁惠则背对二人，似乎有不同的计划。



《小妇人》由《黑道律师文森佐》导演金熙元与《下女的诱惑》《分手的决心》编剧郑瑞景合作打造，9月3日起接档《还魂》开播。 网友对预告片表示：「海报中的巨大背包原来满满都是现钞」、「编剧导演加上三位信看演员，这组合太强」、「原本担心过於沉重黑暗，现在看起来也有不少笑点，超期待」。



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