[分集劇情]《黑話律師》請叫他九命怪貓！李鍾碩遭陷害又是車禍又栽贓成毒販Big Mouse！究竟是福還是禍（EP2）

[有雷] 《黑話律師》李鍾碩雖從嚴重車禍中奇蹟生還，卻立刻被捕入獄，令太太潤娥與岳父措手不及，新聞甚至大肆公開他就是犯下多起案件的天才毒品詐騙犯Big Mouse！所有人紛紛猜測他的真實身份，難道將錯就錯才是上策？

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《黑話律師》正拿著行車紀錄器檔案要去見檢察官的朴昌浩（李鍾碩飾），卻疑似喝了被下藥的飲料而發生嚴重車禍，奇蹟生還的他本想繼續自己的行程，但手機與關鍵證據以及整輛車都已被銷毀，在醫院的他也立即被警察以吸毒罪名逮捕。正當薇瑚（潤娥飾）與父親感到震驚時，警方更在朴昌浩辦公室中搜出了幾十億的現金、金條、槍枝以及毒品，罪證確鑿立即被移送至最危險的九川監獄。



當然他再度見到了「九川醫院殺人案」中那三位殺人嫌犯VIP，他們恨不得整死朴昌浩，原本打算將他吊死，沒想到卻接到好友孔之勳（楊勝元飾）從外部來電表示「朴昌浩就是Big Mouse，殺了他就拿不回資金」，於是幾乎昏厥的朴昌浩又被救回。分發到一個有Big Mouse粉絲的房間，傑利（郭東延飾）立刻上前來表達自己的崇拜之心。



在獄中的朴昌浩束手無策，走到哪都被質疑到底是不是Big Mouse，同時他也擔心外面的狀態，原本要他幫忙的市長也正在劃清界線，雖然他的律師好友、太太與岳父正在積極介入調查真相，他仍感到自己勢單力薄，甚至寫好了遺書打算做出極端的選擇。同房的囚犯提醒他，自殺未遂的話會永遠活在殘疾中，不過聰明的他想到四周都是極大惡人，藉由別人的手來結束生命不是更好？



朴昌浩刻意惹怒之前找他麻煩的老大，把湯飯倒在他頭上還狂用餐盤打他的頭，沒想到從沒打過人的朴昌浩拳頭卻力大無比，一拳打倒了老大。朴昌浩又繼續招惹一位殺了9人的變態殺人狂，沒想到在殺人狂前提起母親話題，卻意外讓他跪地痛哭。因此朴昌浩成了監獄中的風雲人物，人人開始相信他應該就是Big Mouse。但他還是想要結束生命，聽說日前有人越獄被槍殺了，令他也鼓起勇氣逃獄！究竟他越獄的下場如何呢？



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