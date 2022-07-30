【有片】驚喜！少女時代出演下週《出差十五夜》，羅PD拿著粉色手燈瘋狂「叮！」XD

羅PD感覺好興奮！（大笑）

220728 아는형님 출근#소녀시대



오늘 너무 행복해요ㅠㅠㅠㅠ

소시 고마워 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/yxvLXVEGaC — daylight shadow (@daylightshadow_) July 28, 2022

少女時代於今年（2022年）迎來出道15週年，成員們將攜正規7輯《FOREVER 1》於下月（8月）5日回歸韓國歌壇。當天，少女時代將會參與直播節目一起慶祝出道15週年，也會和粉絲們分享關於此次專輯的各種幕後花絮。除目前正在播出的團體綜藝《少時貪探》外， 8位成員還一起錄製JTBC綜藝節目《認識的哥哥》。

不只上述兩檔節目，少女時代還悄悄完成由羅PD領軍的《出差十五夜》錄製。俞利、徐玄以「等身立牌」的形式與大家同在，六位成員大聲喊出「現在是少女時代」向觀眾們問好，誓言要把羅PD「洗劫一空」，各個興致高昂。

羅PD瘋狂搖著粉色手燈，對著少女時代「叮！」、「叮！」、「叮！」，令Sunny忍不住表示：「真的是一點都不讓呢～」藝能感滿滿的成員們，又會帶來什麼樣的故事呢？期待播出！

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