【路透】Netflix翻拍Webtoon《愛上姐姐的理由》！秀智為新作品剪瀏海，搭檔去年底退伍的梁世宗

小編在上星期通過Webtoon追完《愛上姐姐的理由》…不曉得電視劇版本會忠於原作，還是改編結局呢？

Webtoon《愛上姐姐的理由》描述突然選擇引退的偶像「李斗娜」，和大學一年級的「李元俊」住在同一個屋簷下所發生的故事。本月底（7月）迎來完結篇，引發漫迷們討論。雖然漫畫完結了，但電視劇版本悄悄開機拍攝，主演找來秀智和梁世宗，網路上已經有不少「路透照」。

今年（2022年）以《安娜》展現與以往不同形象的秀智，將飾演「李斗娜」。秀智飾演女團Dream Sweet 的主唱李斗娜，突然宣佈隱退的她，回到大學、重返戲劇電影系上課。

曾出演《我的國家》、《雖然30但仍17》、《愛情的溫度》等作品的梁世宗，於去年底退伍。他選擇《愛上姐姐的理由》作為回歸小螢幕的作品，在劇中飾演「李元俊」。

電視劇目前已經開拍，由《羅曼史是別冊附錄》、《火星生活》、《愛的迫降》等作品的李政孝導演執導，預計拍攝8集。

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