《非常律師禹英禑》結束了看什麼？ENA下半年強推這4部

《非常律師禹英禑》絕對是有線台ENA的功臣。

在《非常律師禹英禑》開播之前，有多少人知道ENA呢？ 然而這部劇播出之後，ENA的名聲水漲船高，廣大劇迷們也開始期待起它之後的作品了。 今天就來看看接下來都有哪些電視劇要和觀眾們見面。



丁一宇&Yuri《Good Job》

曾在《打包袱：盜取命運》中有過合作的丁一宇和Yuri二度合作，該劇講述了過著財閥和偵探雙重生活的超級財閥偵探和貧窮女人之間的羅曼史。 丁一宇將飾演某集團的會長，同時也是偵探事務所的偵探。 出生財閥+天資聰穎，丁一宇飾演的男主隨著年紀的增加，變得越來越優秀，並且擁有一顆善良的心。 男主角不光雙商超高，武力值也非常強勁——因為從小習武和喜歡各種運動。 Yuri飾演的女主則是男主經營偵探事務所的助理、秘書和廚師——男主「貼身管家」。 而且不光如此，女主還有一項「超能力」，那就是她還是一位超視力者，能看到的東西比常人多很多。 貴公子+貧窮女的老梗，不知道會拍出怎樣的新意呢？ 該劇預計於8月開播。



崔始源&李多熙《凍死的愛情》

大長腿CP的組合！！在視覺效果上就已經為劇加分了。 這是一部講述夾雜著酸甜苦辣鹹的現實戀愛的愛情羅曼史。 李多熙多以幹練富家姐姐風示人，崔始源這些年經常演搞笑角色，兩位演員的合作會是什麼畫風，讓人十分好奇。



蔡鍾協&朴誠雄《我把社長解鎖了》

該劇改編自同名網漫，講述39歲的大企業CEO死後變成一部手機，準備就業的大學生寅成撿到這部手機後發生的故事。 朴誠雄有一種獨特的味道，一本正經中帶著點無厘頭，這次變成手機，和新秀蔡鐘協合作，不知道會擦出怎樣的火花呢？？



《新兵》

改編自同名動畫，以軍隊為背景，講述了新兵入伍後發生的各類爆笑故事，已於7月23日開播，以真實的故事引起了廣大韓國男星同胞們的共鳴。



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