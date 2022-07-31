《非常律師禹英禑》其實「李濬浩」每次靠近「禹英禑」時內心都有波動！下巴肌肉出賣了他的心思XD

《非常律師禹英禑》全員演技都在線，男主角姜泰伍的下巴都很有戲。

作為整部劇LOVELINE的搭檔，禹英禑（朴恩斌 飾）和李濬浩（姜泰伍 飾）之間的粉紅氛隨著女主的主動試探而將曖昧氛圍推上了頂點，其實早從第一集開始，李濬浩就有意無意地在意著禹英禑，帶動了看劇的觀眾們的心，希望兩人早日戳破那層窗戶紙，走上幸福的花路。

有細心的觀眾發現每次李濬浩靠近禹英禑時都會咬緊後槽牙，不知道是因為緊張還是什麼其他原因，總之連下巴的肌肉都在用力。



哪怕「小鯨魚」不在身邊，李濬浩聽到友人在說禹英禑的壞話，也很不開心地咬了咬後槽牙，此時內心一定是生氣的吧。



經典的地板摔場景里，李濬浩又狠狠地咬了後槽牙。難道內心是在克制，告誡自己千萬不能親下去？？？天知道，此時觀眾是有多麼希望你倆能夠順勢而為BOBO一下！



강태오 어금니 꽉 깨물어 pic.twitter.com/bsKAqxFLX3<;/a> — 무일 (@ymumuilang) July 12, 2022

聽到英禑說想要摸他並數自己心跳，以此來確認是否喜歡自己之後，李濬浩依舊做了同樣的動作。 是在傷心女主竟然如此懵懂不了解愛情嗎？



咬緊後槽牙的動作+深邃的眼神，試問哪個女生看了不迷糊？ 難怪觀眾們會說：「這是最讓我心動的一個動作」。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞