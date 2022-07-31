【路透】Netflix翻拍Webtoon《爱上姐姐的理由》！秀智为新作品剪浏海，搭档去年底退伍的梁世宗

小编在上星期通过Webtoon追完《爱上姐姐的理由》…不晓得电视剧版本会忠於原作，还是改编结局呢？

Webtoon《爱上姐姐的理由》描述突然选择引退的偶像「李斗娜」，和大学一年级的「李元俊」住在同一个屋檐下所发生的故事。本月底（7月）迎来完结篇，引发漫迷们讨论。虽然漫画完结了，但电视剧版本悄悄开机拍摄，主演找来秀智和梁世宗，网路上已经有不少「路透照」。

今年（2022年）以《安娜》展现与以往不同形象的秀智，将饰演「李斗娜」。秀智饰演女团Dream Sweet 的主唱李斗娜，突然宣布隐退的她，回到大学、重返戏剧电影系上课。

曾出演《我的国家》、《虽然30但仍17》、《爱情的温度》等作品的梁世宗，於去年底退伍。他选择《爱上姐姐的理由》作为回归小萤幕的作品，在剧中饰演「李元俊」。

电视剧目前已经开拍，由《罗曼史是别册附录》、《火星生活》、《爱的迫降》等作品的李政孝导演执导，预计拍摄8集。

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