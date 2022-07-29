韩版《玩命再劫》&《玩命关头》？《极速首尔》前导预告公开，刘亚仁、高庚杓、李奎炯、朴柱炫、邕圣佑齐聚一堂飙速

卡司超强！话说善宇（高庚杓）&正焕爸（金成均）又回到了1988？

Netflix今（29）日公开了全新原创电影《极速首尔》（原译：首尔大作战）前导海报及预告。

《极速首尔》为飙车动作片，故事背景放在1988年的首尔、汉城奥运会的前夕，讲述拥有美国梦的「上溪洞Supreme Team」接到了无法拒绝的邀约，展开了「VIP秘密资金调查运输作战」。主演阵容相当强大，包括刘亚仁、高庚杓、李奎炯、朴柱炫、邕圣佑、文素利、吴政世、金成均与郑雄仁。

「1988年的超级任务就此开始！」前导海报中，刘亚仁饰演的男主角「东旭」开著挂牌「首尔1988」的车向前奔驰，不只他自信的神情与姿势显眼，他开著的改装车更是。东旭的车子无混在引擎盖上还是车顶都加装了华丽的灯，凸显了80年代首尔时下的流行。更早释出的海报，画面上更是强调了「飙车」，动态感十足。



前导预告可见，「VIP实权者」姜会长（文素利 饰）表明要请新司机，下一幕安检察官（吴政世 饰）吞云吐雾登场，找上了上溪洞Supreme Team。Supreme Team有最强车手东旭（刘亚仁 饰）、感性DJ宇三（高庚杓 饰）、人类导航福南（李奎炯 饰）、变身鬼才允熙（朴柱炫 饰）与俊基（邕圣佑 饰）。Supreme Team就此开始了运送巨款的飙速行动……



预告一出，由於飙速与查案情节相似，海外网友频频联想知名好莱坞系列电影《玩命关头》（狂野时速；The Fast And The Furious），纷纷在网路上讨论：「韩版《玩命关头》？」不过韩国网友倒是多联想2017年的《玩命再劫》（宝贝神车手；Baby Driver），因为都是复古风格的飙速动作片。



《极速首尔》将於8月26日全球上线。

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