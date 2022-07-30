《非常律師禹英禑》朴恩斌的這個反應不是演技是真情實感流露！姜泰伍&姜其永看到爆笑不止XD

原來以為是演技，沒想到是真實反應。

《非常律師禹英禑》已經紅透了半邊天，被讚是ENA「開國功臣」，在tvN、OCN、jtbc等老牌有線台的夾擊下闖出了一片新天地。 而能讓該劇這麼火，女主角朴恩斌功不可沒，上一部作品還在女扮男裝演威嚴的王，這部戲裡就改頭換面變成了「星星女孩」，連同樣患有自閉症的觀眾看了都懷疑她是還未確診的病人，可見朴恩斌的演技有多精湛。



朴恩斌通過口吻、手部細節動作、肢體語言和躲閃的眼神完美刻畫出了星星女孩的模樣，帶領觀眾入戲，讓大家不自覺地沉浸在劇中。 不知道大家是否記得「脫北者案件」中的一個場景，被告人季向心在法庭上突然發怒，氣得一巴掌拍在了桌子上，禹英禑嚇得從椅子上驚跳起來，雙手不自覺地朝著空中抓了兩下，原本以為這是她的演技，自閉兒因為突如其來的驚嚇而稍稍失控，



直到看了朴恩斌玩遊戲才發現，那根本不是在演戲，而是她的真實反應。 她和姜其永、姜泰伍一起玩鯊魚遊戲，如果按錯鯊魚牙齒就會被鯊魚咬到，朴恩斌按下之後鯊魚嘴突然閉合，嚇得她從椅子上跳了起來，嘴裡驚呼著：「啊啊啊啊，嚇死我了」，逗得兩邊的男生哈哈哈大笑，姜其永還調侃：「你剛剛去哪裡了。」



看完朴恩斌的反應，不得不感歎一句，怎麼會有這麼可愛又討喜的女生呢？

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