【劇透】《非常律師禹英禑》EP.9具教煥竟然演了這樣的角色，超反轉！「鯨魚CP」是雙向奔赴啊XD

終於又迎來了一周的星期三和星期四！

《非常律師禹英禑》第9集，故事照舊展開！本集不僅有爆火男星具教煥的助陣，還有禹英禑（朴恩斌 飾）和李濬浩（姜泰伍 飾）的雙向奔赴，不僅讓女主本人心跳加速，也讓觀眾們看得內心小鹿亂撞。



禹英禑為涉嫌「誘拐未成年人」的「方屁噗」（具教煥 飾）辯護，方屁噗自封「兒童解放軍總司令」，某日他劫持了茂辰補習班的汽車，並將車內的小朋友帶去了附近的野山中...... 方屁噗的信念是「我有著孩子們聽了會笑，大人們聽了會生氣的名字，要活出這個名字的精彩，為此而革命」。 禹英禑使出渾身解數想要幫助方屁噗不被拘留，但對方卻聲稱自己是「兒童解放軍總司令」絕不向任何勢力低頭，最終還是被拘留了。 方屁噗其實是茂辰補習班院長崔聖淑的幺子，崔院長早年喪夫，獨自一人將3個兒子培養成首爾大學的高材生，是所有學生家長憧憬的對象。 然而小兒子方屁噗的特立獨行讓她傷透了腦筋，為了不讓兒子被收監，她找到了汪洋律所。



禹英禑得知方屁噗「挾持」校車那天是他所認為的「兒童解放軍入隊儀式」，斷定對方有著一套獨特的關於兒童的見解。 然而方屁噗並不領情，一心想要爭取真正的「兒童解放」，在明知道審判對自己不利的情況下，依舊不願意聽從律師們的建議。 雪上加霜的是，學生父母們甚至打算起訴茂辰補習班。 正當事情一發不可收視之時，禹英禑和李濬浩決定去找被方屁噗「綁架」的學生們，孩子們開心地告訴兩人與方屁噗相處時的趣事，律師們也終於了解到了方屁噗為何自封是「兒童解放軍司令」。 方屁噗並不是崔院長眼中所謂的不成器、有缺憾的兒子，禹英禑表示：「無法理解方屁噗的人是大人而已。」 什麼是讓孩子們真正開心的事情？ 在這一集的故事裡有了深刻的解釋，令人深思。 正如方屁噗最後的陳述：「兒童現在、立刻、馬上該去玩、該健康、該幸福！」



等待「鯨魚CP」整整一周的觀眾們可以放心了，禹英禑和李濬浩的感情迎來了決定性的轉折點，在徘徊了許久之後李濬終於率先出擊，明明白白、毫不掩飾地告訴禹英禑：「我喜歡你，非常喜歡，喜歡到心裡像生病了一樣。」 雙向奔赴的兩人，後續是會不斷放閃，還是會遭遇波折，讓我們一起拭目以待吧。



此外，《非常律師禹英禑》第9集再次刷新自身收視率，全國收視率為15.8%（首都圈為18.1%），瞬間最高收視率直接衝上了20%，以驚人之勢猛烈行進中。

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