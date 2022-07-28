睽違三年IU今年9月首爾再開唱！韓國女歌手中首位站上奧林匹克主場館！

剛踏上坎城影展紅毯，IU又將締造新紀錄！IU所屬公司EDAM表示，她將於9月17日與18日兩天於首爾松坡區蠶室綜合運動場奧林匹克主競技場舉辦專場演唱會《The Golden Hour：在橙色太陽下》。

一向以寵粉知名的IU本次在《The Golden Hour：在橙色太陽下》將帶來更多不一樣的舞台來報答粉絲，並且讓大家共同度過的時光成為幸福的記憶瞬間，除了演出日期特別選在IU出道日期9月18日以外，本次演出更別具意義的是，IU將成為韓國女歌手中，站上奧林匹克主競技場館進行演出的第一人。



日前透過官方SNS公開了本次演唱會的主視覺海報，象徵著自由飛翔的《The Golden Hour》，IU獨特的禮兵造型加上色調強烈的海報令粉絲們感到相當期待。IU的專場演唱會一向送上值回票價的表演，除了多首熱門歌曲連續演出之外，也總會推出特別舞台讓觀眾們看見更多元的IU，於是她的演唱會總是一票難求，評價非常高。而這次《The Golden Hour：在橙色太陽下》也是繼2019年的《Love，poem》以來睽違3年再度舉辦的演出，相信韓國海內外的粉絲們都相當期待。



2019年的《Love，poem》在售票開賣1分鐘就已經完售兩日場次的所有門票，本次想必又是一場激烈搶票大戰。IU也在2週前透過YT公開了粉絲LILAC應援法，當時大家應該就已猜測到她即將公布演唱會消息了吧！



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